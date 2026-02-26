Igor Milicić ma ból głowy. Posypał się skład kadry Polski

6 lutego Igor Milicić wybrał wąski skład na nadchodzące mecze kwalifikacji Mistrzostwa Świata 2027 w Katarze. Na liście znalazło się 16 zawodników, którzy mieli stawić się na zgrupowaniu w Warszawie. Niestety plany to jedno, a życie to drugie. Selekcjoner kadry Polski dobitnie się o tym przekonał.

Ból głowy Milicicia

Biorąc pod uwagę tę listę z powołaniami, na zgrupowaniu nie pojawili się: Igor Milicić junior (gra w G-League, ostatni mecz 21 lutego), Aleksander Balcerowski i Łukasz Kolenda (obaj dolegliwości zdrowotne).

Jakub Szumert był obecny w Warszawie w pierwszych dniach zgrupowania, ale przeprowadzone badania wykazały, iż nie będzie w stanie pomóc drużynie w dwumeczu z Łotwą. Polak, który jest jedną z młodych gwiazd w kadrze, nie uczestniczył w meczach ORLEN Zastalu Zielona Góra podczas Pucharu Polski, który miał miejsce w dniach 19-22 lutego w Sosnowcu. Koszykarz narzekał na ból w plecach.

To nie koniec problemów zdrowotnych. Z kadry - na samym finiszu - wypadł także Błażej Kulikowski, zawodnik Śląska Wrocław, który podczas ostatniego meczu z Zastalem nabawił się drobnego urazu pleców. Koszykarz był w Warszawie, ale strony nie uznały, że najlepszym rozwiązaniem będzie powrót do klubu i rozpoczęcie rekonwalescencji, która umożliwi zawodnikowi grę w meczach ORLEN Basket Ligi.

- Raport medyczny nie jest przyjemny. Mamy duże problemy kadrowe. Wielu graczy z wąskiego składu nie mogło przyjechać na zgrupowanie. Brak Balcerowskiego, Szumerta i Milicicia Jr. to duży problem. Kolenda nam pomógł podczas ostatniego zgrupowania. Robimy wszystko, by załatać dziury, które się pojawiły w ostatnim czasie. Na pewno damy z siebie wszystko, by podtrzymać naszą zwycięską passę, ale mecze z Łotwą będą dużym wyzwaniem - mówi Igor Milicić.

Powołanie awaryjne - gracz skrócił urlop

Na początku tygodnia - z powodu problemów kadrowych - na zgrupowaniu kadry pojawił się Jakub Garbacz z AMW Arki Gdynia. To nie koniec powołań w trybie awaryjnym. Do reprezentacji dołączył także Mikołaj Witliński, środkowy Energi Trefla Sopot, który wygrał z zespołem Puchar Polski w Sosnowcu.

Koszykarz, który był ważną częścią drużyny, po turnieju udał się na kilkudniowy urlop zagraniczny. Po otrzymaniu telefonu od sztabu kadry Polski, Witliński skrócił swój wyjazd i przedwcześnie wrócił do kraju. W czwartek dołączył do kolegów z kadry. Zespół tego dnia wylatuje na Łotwę.

Warto też dodać, że Igor Milicić podczas obu meczów z Łotwą skorzysta z usług Jordana Loyda, Amerykanina z polskim paszportem, który zachwycił swoją formą na EuroBaskecie. Tym razem nie zdecydowano się skorzystać z usług Jerricka Hardinga.

Po wygranych meczach z Austrią i Holandią w pierwszym okienku kwalifikacji, reprezentacja Polski rozegra dwa spotkania przeciwko Łotwie. Pierwszy mecz 27 lutego w Rydze, a następny 1 marca w Polsat Plus Arenie w Gdyni.

Igor Milicić

Igor Milicićm, trener reprezentacji Polski jest Chorwatem, ktory mieszkał w Bośni Michal Dubiel/REPORTER East News

Igor Milicić w najbliższych meczach reprezentacji bedzie musiał radzić sobie bez Jordana Loyda Michal Dubiel/REPORTER East News

