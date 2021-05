EBL. Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski - Enea Zastal BC Zielona Góra. Skrót czwartego meczu finałowego (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Czwarty mecz finałowy: Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. - Zastal Enea BC Zielona Góra 95:80 (23:21, 34:12, 13:24, 25:23).

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw): 3-1 dla Stali. Piąte spotkanie rozegrane zostanie we wtorek (19.30) w Ostrowie Wlkp.