Koszykówka. Radosław Piesiewicz: Szukamy hermetycznego ośrodka przygotowań dla naszej kadry. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Gdyby się okazało, że uzyskamy awans na igrzyska olimpijskie bez kwalifikacji to zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej się do nich przygotować. Już szukamy jak najbardziej hermetycznego ośrodka dla naszej kadry. Jesteśmy w stałym kontakcie z selekcjonerem na temat przygotowań do turnieju kwalifikacyjnego lub igrzysk - mówi w rozmowie z Interią prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz.