Zwolniony trener zabrał głos. "Decyzja nie broni się sportowo"

Karol Wasiek: Domyślam się, że ostatnie dni w pana trenerskiej karierze były dość nerwowe, bo otrzymał pan informację, że nie będzie już trenerem Energi Trefla Sopot. Jak przebiegało spotkanie z władzami klubu, które zakomunikowały o zakończeniu współpracy?

Mikko Larkas, trener Energi Trefla Sopot w sezonie 2025/2026: Idąc na to spotkanie nie wiedziałem dokładnie, co się wydarzy - miałem swoje podejrzenia, ale to było szybkie 30 minut. Władze klubu powiedziały mi w zasadzie tylko tyle: "musimy to zrobić, rozwiązujemy kontrakt". Bez głębszych wyjaśnień, po prostu klub chciał skorzystać z opcji wyjścia z umowy. Uścisnąłem dłoń i wyszedłem.

Też chciałbym dodać, że po porażce w ćwierćfinale z Dzikami nie było żadnych rozmów. Klub odczekał kilka dni, wezwał mnie i tak to się potoczyło. Dlaczego tak się stało? Nie dostałem za bardzo feedbacku, ale w sumie to i tak nie ma już znaczenia.

Czego się pan spodziewał po tym spotkaniu?

- Po tej ciszy, jaka nastała po ostatnim meczu, spodziewałem się, że to może się tak skończyć. Jestem w tym biznesie na tyle długo i byłem w tylu miejscach, że wiem jedno - kiedy nagle zapada cisza, zazwyczaj wiadomo, co nadchodzi. Byłem świadomy, że taki scenariusz może nastąpić. Sytuacja była dziwna, nikt nie odbierał telefonów i nie odpisywał na wiadomości. Więc nie wiedziałem na sto procent, czego się spodziewać, ale brałem to pod uwagę.

Mikko Larkas chciał dalej prowadzić zespół Trefla Sopot?

- Tak, zdecydowanie. Mieliśmy dwuletnią umowę, w formule jeden plus jeden. Klub miał prawo zrobić to, co zrobił, i ja to szanuję. Wcześniej jednak obie strony zgodnie powtarzały: "rozmawiamy o dwóch latach, a może nawet o dłuższym pobycie". I uważam, że to był dobry początek, bo w ogólnym rozrachunku to był udany sezon. Końcówka nie wyszła tak, jak byśmy chcieli - przez kontuzje, przez to, z kim graliśmy i tak dalej. Powtórzę: chciałem zostać. Polubiłem to miasto, klub i kibiców. Dobrze czułem się w realiach tej ligi. Powiem tak: to było naprawdę świetne miejsce dla mojej rodziny, wszyscy byliśmy tutaj szczęśliwi.

Jak pan ocenia ten sezon?

- Mój obraz jest taki, że graliśmy dobrze. Nie powiem, że świetnie, bo końcówka była…

Rozczarowująca?

- Tak. To jak zagraliśmy w samej końcówce było rozczarowaniem. Ale tak jak mówiłem: graliśmy z trudnymi rywalami, dopadły nas kontuzje, które zmusiły nas do przestawiania ludzi na niewłaściwe pozycje. Weźmy Kacinasa i Goinsa. Wyciągasz z nich maksa, kiedy Goins gra jako czwórka, a Kačinas jako trójka. A musieli grać na piątce i czwórce.

Jakub Schenk wypadł z gry na 12 tygodni z powodu kontuzji ręki. Po powrocie nie był już tym samym zawodnikiem. Potrzebujesz powtórzeń, potrzebujesz czasu, a to zmienia też chemię w zespole. Mimo wszystko uważam, że były momenty, w których byliśmy najlepszą drużyną w całej lidze. Były też chwile, kiedy po prostu brakowało nam ludzi. W wielu meczach - powiedziałbym, że w 60% spotkań - graliśmy bez jakiegoś kluczowego zawodnika. W wielu meczach brakowało nam dwóch graczy z rotacji, a i tak potrafiliśmy wygrać prawie 60% spotkań w sezonie. Dlatego uważam, że sportowo ta decyzja o rozstaniu nie broni się. To nie był zły sezon. Powód leży gdzieś indziej.

Gdzie?

- Nie wiem.

Żadnych konkretów?

- Nie wiem, jaka jest przyczyna. Klub nie powiedział mi zbyt wiele. Jeśli chcą to rozegrać w ten sposób - rozumiem. Moim zadaniem nie jest zadawanie pytań. Jeśli mówią: "nie jesteś już trenerem, dziękujemy za pracę i powodzenia" - szanuję to. Nie muszę koniecznie znać powodów.

Szanuje pan decyzję Trefla?

- Tak.

Pamiętajmy jednak, że musieliśmy budować ten zespół przy budżecie, który nie był najwyższy - powiedziałbym, że plasował się gdzieś w środku stawki PLK. Biorąc to pod uwagę, uważam, że przez większość sezonu zrobiliśmy wynik ponad stan. A kiedy przyszły kontuzje, przy takim budżecie i takim rosterze, niesamowicie trudno było to łatać po stracie zawodników.

Na końcu to jest biznes. Ludzie załatwiają sprawy tak, jak chcą je załatwiać, i ja to szanuję. Nie mam do powiedzenia nic złego o klubie. Jak mówiłem, to był dobry rok. Jeśli będą chcieli powiedzieć mi coś więcej, jestem otwarty, chętnie porozmawiam. Nie mam w klubie wrogów.

Czy był pan przygotowany na rozmowę, żeby podsumować na przykład rywalizację z Dzikami Warszawa?

- Tak, jak najbardziej. Uważam, że to mój obowiązek, żeby usiąść i powiedzieć: "jako zespół zrobiliśmy to dobrze, a to musimy poprawić. Ja jako trener popełniłem błąd tutaj, o zawodnikach myślę to i to". Taki feedback jest kluczowy. Uważam, że każdy uczy się na podstawie informacji zwrotnej. Ona powinna być szczera i działać w obie strony. Dla klubu to ważne, żeby dostać takie informacje, nawet jeśli mówią ci "do widzenia". Moja opinia o klubie mogłaby pomóc im się rozwinąć. Mogą z tego skorzystać albo nie, ale przynajmniej by wiedzieli. Tak jak mówiłem - każdy prowadzi biznes po swojemu. Szanuję to. Ja zrobiłbym to inaczej, ale to tylko ja. To moje osobiste zdanie.

Co mógł pan zrobić inaczej jako trener?

- To trudne, bo tak wiele decyzji było determinowanych przez kontuzje, wąski roster i brak zawodników. Musieliśmy walczyć o wejście do play-offów, bo wiedzieliśmy, że jeśli wylądujemy w play-in, to będzie nam trudno rywalizować, bo nie mielibyśmy wielu graczy. To byłaby katastrofa, pewnie byśmy tam odpadli, grając siódemką zawodników. Patrząc wstecz, na pewno byłbym bardziej wymagający w kwestii rzeczy, które chcieliśmy osiągnąć. Nawet jeśli wypadali nam gracze albo musieli grać nie na swoich pozycjach - nie powinienem pod wpływem tego zmieniać pewnych założeń. Mroże trzeba było mocniej trzymać się rotacji z początku sezonu, dać pograć trochę więcej młodym Polakom, by utrzymać świeżość u innych graczy.

Uważam, żeby zbudować coś trwałego, potrzeba czasu. Nie wybierałem asystentów, nie wybierałem niektórych polskich zawodników. W zasadzie cała organizacja i wszyscy wokół musieli się do mnie dopasować. Uczyliśmy się siebie w trakcie roku i to był dobry start. Potrzebowaliśmy jednak więcej czasu i odpowiednich ludzi. Trzeba było zostawić kilku zawodników i dobrać odpowiednie klocki pod styl, jaki chcemy grać.

Uważam, że patrząc tylko na sport nie było żadnego powodu do zwolnienia. Jeśli w grę wchodzą kwestie osobowościowe, ludzkie, chemia między ludźmi, na to nie mam wpływu.

Jak pan ocenia poziom w ORLEN Basket Lidze?

- Myślę, że liga jest przede wszystkim niesamowicie wyrównana. Szczególnie w tym sezonie, bo zniesiono przepis o konieczności korzystania z polskiego gracza na parkiecie. Przez to mniej Polaków było w rotacjach i to - moim zdaniem - wyrównało ligę. Każdy mógł skorzystać z sześciu obcokrajowców, jeśli tylko chciał.

Z drugiej strony uważam, że fizyczność w tej lidze jest momentami przesadzona. Wiem, że to jest swego rodzaju marka PLK, ale moim zdaniem mecze powinny być sędziowane inaczej. Nie mówię, że lepiej, bo jest tu wielu dobrych arbitrów, ale tak, by bardziej szanować koszykówkę, a nie tylko siłę fizyczną. To było dla mnie małym rozczarowaniem, ale z drugiej strony - musisz się zaadaptować do reguł gry, jakie tu panują.

Ogólnie jednak liga jest bardzo ciekawa i wyrównana. Naprawdę mi się podobało. Jest tu wielu dobrych graczy. Uważam, że potencjał w Polsce jest większy, niż myślą sami Polacy. Kiedy tu przychodziłem miałem swoje obawy, ale zobaczyłem o wiele lepszą koszykówkę, niż się spodziewałem. Byłem mile zaskoczony.

Mam nadzieję, że że znajdzie się sposób na rozwój młodych polskich chłopaków. Kiedy ta starsza generacja zacznie kończyć kariery, a najlepsi młodzi będą wyjeżdżać do NCAA, może pojawić się spory zjazd poziomu. Co wtedy stanie się z tą ligą?

Jakie ma pan plany na przyszłość?

- Teraz czas dla rodziny. Trójmiasto to piękne miejsce, a teraz mamy chwilę wolnego. Nie muszę jeszcze budować żadnego rosteru, bo nie mam nowej pracy (śmiech). Chcę dalej pracować na poziomie mocnej ligi europejskiej.

Polskę bierze pan pod uwagę?

- Tak, jak najbardziej. Zawsze łatwiej wraca się do ligi, którą już znasz - znasz zawodników, systemy, styl grania. Łatwiej wchodzi się w drugi rok niż w pierwszy. Uważam, że mój pierwszy rok tutaj był całkiem udany, więc jeśli pojawi się dla mnie dobre miejsce w Polsce, na pewno to rozważę. Na razie jednak nie mam nic na stole.

