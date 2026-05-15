Znany trener straci posadę? Anwil stoi przed ważną decyzją

Mimo dużego budżetu (ponad 14 mln zł) w realiach PLK, Anwilowi Włocławek nie udało się zbudować składu na miarę walki o najwyższe cele. Zespół nie wyszedł z grupy w FIBA Europe Cup, nie awansował do Pucharu Polski i nie awansował do fazy play-off.

Prezes Łukasz Pszczółkowski w trakcie trwania rozgrywek zdecydował się na zmianę na stanowisku pierwszego trenera. Grzegorza Kożana, debiutującego w roli head-coacha na poziomie PLK, zastąpił bardzo doświadczony, 62-letni Ronen Ginzburg. Izraelczyk - zakontraktowany za olbrzymie pieniądze (według naszych informacji - to najlepiej opłacany trener w PLK) - nie stanął na wysokości zadania i nie wprowadził drużyny nawet do fazy play-off, co można uznać za wielką klęskę. Włocławianie - pod wodzą Ginzburga - wygrali 11 z 18 meczów w rundzie zasadniczej.

Włocławianie przegrali dwa mecze u siebie w fazie play-in, ulegając ORLEN Zastalowi Zielona Góra i MKS-owi Dąbrowa Górnicza i tym samym zakończyli przedwcześnie sezon.

Jaka przyszłość Ginzburga?

Ronen Ginzburg ma ważną umowę na kolejny sezon. Anwil podpisał z nim jednolity (bez żadnych opcji z obu stron) kontrakt do końca rozgrywek 2026/2027. Prezes Łukasz Pszczółkowski na czwartkowej konferencji prasowej zdradził, że taki warunek - podczas negocjacji - postawił 62-letni trener z Izraela.

Trener formalnie ma ważną umowę na kolejny sezon. To był jeden z warunków trenera, żeby taką umowę zawrzeć na etapie negocjacji. Ten punkt był niepodważalny na etapie negocjacji. Uznaliśmy, że to dobre zabezpieczenie interesów klubu z kilku względów

Nie ma co ukrywać, że we Włocławku dużo więcej spodziewano się po trenerze Ronenie Ginzburgu. Doświadczony szkoleniowiec nie dał oczekiwanej jakości, doświadczenia i dobrego zarządzania. Tym bardziej, że miał możliwość dokonania kilku transferów od momentu przyjścia (Wahl, Allen, Ajayi i Buchanan).

Ginzburg sprawiał wrażenie człowieka pozbawionego pasji i emocji w działaniu. Niektórzy nawet porównują go do… Fernando Santosa, portugalskiego trenera, który nie popisał się w roli selekcjonera kadry Polski. To było wielkie pudło ze strony PZPN. Wtedy też w grę wchodziły wielkie pieniądze. Tutaj mamy podobną sytuację: doświadczony trener, który nie dał wyniku.

Jak jego pracę ocenia Pszczółkowski?

Uważam, że to dobry fachowiec. Od pierwszego treningu widać było, że cieszy się dużą estymą u zawodników. Jego doświadczenie i CV sprawia, że wszyscy odnosili się do niego z dużym respektem. Trener Ronen Ginzburg wydawał krótkie i bezpośrednie komunikaty. Cenię jego styl zarządzania ludźmi - na treningach zawodnicy po jego krótkich komunikatach stawali na baczność

Jednak - mimo ważnego kontraktu - przyszłość Ginzburga wcale nie jest pewna. Jest duża presja na to, by rozwiązać z nim umowę i postawić na młodszego trenera z większą pasją i energią w działaniu. Takiego, dla którego praca w Anwilu będzie dużym wyróżnieniem i będzie mu zależało na pokazaniu swojego kunsztu na poziomie PLK.

Inna sprawa, że Ginzburg - co słyszymy - był zaskoczony stylem gry preferowanym w ORLEN Basket Lidze. To liga specyficzna, którą niektórzy nazywają "ligą trenerów" - dużo taktyki, szachów i dopasowań. Izraelczyk, który w przeszłości był selekcjonerem, raczej stawia na proste schematy w koszykówce, licząc na dobre wykonanie ze strony swoich zawodników.

W poniedziałek odbyłem pierwszą rozmowę z trenerem Ronen Ginzburgiem. We wtorek odbyliśmy kolejną rozmowę, w której dogłębnie przeanalizowaliśmy wyniki i styl gry zespołu w ostatnich miesiącach. Choć wynik sportowy z tego roku jest nie do przyjęcia, trener w rozmowach ze mną zadeklarował pełną energię i wiarę w to, że zbuduje dużo lepszy skład w następnym sezonie. Taki, który będzie odpowiadał jego stylowi gry. Mam dobrą opinię o jego pracy. Nie mam dobrej opinii o wyniku

Nie można też wykluczyć takiego wariantu, że być może sam Ginzburg będzie chciał zmienić otoczenie i poszukać nowego miejsca pracy. Przed podpisaniem umowy w Anwilu pracował w Japonii. Sam nie ukrywał, że Azja bardzo mu się spodobała. Być może znów obierze ten kierunek?

Najbliższe dni i tygodnie pokażą, jaka będzie przyszłość nie tylko Ginzburga, ale też prezesa Łukasza Pszczółkowskiego, który oddał się do dyspozycji prezydenta miasta Włocławka (ten jest większościowym właścicielem klubu).

Łukasz Pszczółkowski Piotr Kieplin Newspix.pl

Ronen Ginzburg Andrzej Romański www.plk.pl/Interia

LANDRIUS HORTON LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News

Anwil Włocławek - Śląsk Wrocław. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport