Znany trener straci posadę? Anwil stoi przed ważną decyzją
Ronen Ginzburg, który - według naszych informacji - jest najdroższym trenerem pracującym w ORLEN Basket Lidze, nie stanął na wysokości zadania i nie wprowadził Anwilu Włocławek nawet do fazy play-off. Co prawda Izraelczyk ma ważną umowę z klubem, ale nie jest wcale pewne, że będzie kontynuował swoją pracę w stolicy Kujaw.
Mimo dużego budżetu (ponad 14 mln zł) w realiach PLK, Anwilowi Włocławek nie udało się zbudować składu na miarę walki o najwyższe cele. Zespół nie wyszedł z grupy w FIBA Europe Cup, nie awansował do Pucharu Polski i nie awansował do fazy play-off.
Prezes Łukasz Pszczółkowski w trakcie trwania rozgrywek zdecydował się na zmianę na stanowisku pierwszego trenera. Grzegorza Kożana, debiutującego w roli head-coacha na poziomie PLK, zastąpił bardzo doświadczony, 62-letni Ronen Ginzburg. Izraelczyk - zakontraktowany za olbrzymie pieniądze (według naszych informacji - to najlepiej opłacany trener w PLK) - nie stanął na wysokości zadania i nie wprowadził drużyny nawet do fazy play-off, co można uznać za wielką klęskę. Włocławianie - pod wodzą Ginzburga - wygrali 11 z 18 meczów w rundzie zasadniczej.
Włocławianie przegrali dwa mecze u siebie w fazie play-in, ulegając ORLEN Zastalowi Zielona Góra i MKS-owi Dąbrowa Górnicza i tym samym zakończyli przedwcześnie sezon.
Jaka przyszłość Ginzburga?
Ronen Ginzburg ma ważną umowę na kolejny sezon. Anwil podpisał z nim jednolity (bez żadnych opcji z obu stron) kontrakt do końca rozgrywek 2026/2027. Prezes Łukasz Pszczółkowski na czwartkowej konferencji prasowej zdradził, że taki warunek - podczas negocjacji - postawił 62-letni trener z Izraela.
Trener formalnie ma ważną umowę na kolejny sezon. To był jeden z warunków trenera, żeby taką umowę zawrzeć na etapie negocjacji. Ten punkt był niepodważalny na etapie negocjacji. Uznaliśmy, że to dobre zabezpieczenie interesów klubu z kilku względów
Nie ma co ukrywać, że we Włocławku dużo więcej spodziewano się po trenerze Ronenie Ginzburgu. Doświadczony szkoleniowiec nie dał oczekiwanej jakości, doświadczenia i dobrego zarządzania. Tym bardziej, że miał możliwość dokonania kilku transferów od momentu przyjścia (Wahl, Allen, Ajayi i Buchanan).
Ginzburg sprawiał wrażenie człowieka pozbawionego pasji i emocji w działaniu. Niektórzy nawet porównują go do… Fernando Santosa, portugalskiego trenera, który nie popisał się w roli selekcjonera kadry Polski. To było wielkie pudło ze strony PZPN. Wtedy też w grę wchodziły wielkie pieniądze. Tutaj mamy podobną sytuację: doświadczony trener, który nie dał wyniku.
Jak jego pracę ocenia Pszczółkowski?
Uważam, że to dobry fachowiec. Od pierwszego treningu widać było, że cieszy się dużą estymą u zawodników. Jego doświadczenie i CV sprawia, że wszyscy odnosili się do niego z dużym respektem. Trener Ronen Ginzburg wydawał krótkie i bezpośrednie komunikaty. Cenię jego styl zarządzania ludźmi - na treningach zawodnicy po jego krótkich komunikatach stawali na baczność
Jednak - mimo ważnego kontraktu - przyszłość Ginzburga wcale nie jest pewna. Jest duża presja na to, by rozwiązać z nim umowę i postawić na młodszego trenera z większą pasją i energią w działaniu. Takiego, dla którego praca w Anwilu będzie dużym wyróżnieniem i będzie mu zależało na pokazaniu swojego kunsztu na poziomie PLK.
Inna sprawa, że Ginzburg - co słyszymy - był zaskoczony stylem gry preferowanym w ORLEN Basket Lidze. To liga specyficzna, którą niektórzy nazywają "ligą trenerów" - dużo taktyki, szachów i dopasowań. Izraelczyk, który w przeszłości był selekcjonerem, raczej stawia na proste schematy w koszykówce, licząc na dobre wykonanie ze strony swoich zawodników.
W poniedziałek odbyłem pierwszą rozmowę z trenerem Ronen Ginzburgiem. We wtorek odbyliśmy kolejną rozmowę, w której dogłębnie przeanalizowaliśmy wyniki i styl gry zespołu w ostatnich miesiącach. Choć wynik sportowy z tego roku jest nie do przyjęcia, trener w rozmowach ze mną zadeklarował pełną energię i wiarę w to, że zbuduje dużo lepszy skład w następnym sezonie. Taki, który będzie odpowiadał jego stylowi gry. Mam dobrą opinię o jego pracy. Nie mam dobrej opinii o wyniku
Nie można też wykluczyć takiego wariantu, że być może sam Ginzburg będzie chciał zmienić otoczenie i poszukać nowego miejsca pracy. Przed podpisaniem umowy w Anwilu pracował w Japonii. Sam nie ukrywał, że Azja bardzo mu się spodobała. Być może znów obierze ten kierunek?
Najbliższe dni i tygodnie pokażą, jaka będzie przyszłość nie tylko Ginzburga, ale też prezesa Łukasza Pszczółkowskiego, który oddał się do dyspozycji prezydenta miasta Włocławka (ten jest większościowym właścicielem klubu).