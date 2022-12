Znany kibic zginął wraz z najbliższymi w wypadku. Polski klub w żałobie

Zastal Zielona Góra o tragicznym zdarzeniu poinformował w środę przed południem, natomiast do samego wypadku - według informacji podawanych przez portal newslubuski.pl - doszło we wtorek 13 grudnia około godz. 14.30. w Bieniowie pod Żarami.

Zastal Zielona Góra wspomina wiernego kibica. "Zarażał zaangażowaniem i optymizmem"

"Do pomocy angażował zawodników, trenerów, działaczy. Na specjalnych aukcjach pojawiały się wyjątkowe przedmioty, koszulki, a nawet medale. Przez blisko siedem lat działalności klubu kibica zebrano dziesiątki tysięcy złotych" - opisała z kolei Energa Basket Liga w swoim oficjalnym serwisie. Dobro jednak w pewien sposób powróciło.

Klub Kibica i sam Zastal Zielona Góra stanęły na wysokości zadania. Wielka pomoc dla Ignacego Wiktorskiego

Szczęśliwe zrządzenie losu sprawiło, że feralnego dnia w samochodzie nie znalazł się Ignacy, czyli druga pociecha Tomasza i Izabeli Wiktorskich . Chłopiec jednak w momencie stracił całą najbliższą rodzinę i obecnie wymaga dużego wsparcia - również i tego finansowego. KK Zastalu w jednej chwili zmobilizował się więc do przeprowadzenia zbiórki na jego rzecz - i w zaledwie kilka godzin udało się zebrać zakładaną kwotę, czyli sto tysięcy złotych, co naprawdę robi niezwykłe wrażenie.

To jednak nie wszystko, bo sama koszykarska drużyna podjęła się przy tym zbiórki prezentów świątecznych dla Ignacego. Te będzie można przekazywać do sklepu fana przy ul. Cyryla i Metodego 10 w Zielonej Górze oraz do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego podczas rozgrywek turnieju European North Basketball League (20-22 grudnia). Nie ma wątpliwości, że również i w tym przypadku odzew będzie spory.