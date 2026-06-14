Ze Szwecji do Polski - Czarni robią transfer

Czarni Słupsk nie marnują czasu i szybko budują skład w letnim off-season. Słupszczanie zakontraktowali już trzech zawodników w tym okresie transferowym. Umowy podpisali Kacper Borowski i dwóch obcokrajowców: Djordje Dimitrijević i Mason Madsen.

Z naszych informacji wynika, że poszerzyła się lista graczy zagranicznych. Dołączył do niej 26-letni Robert Carpenter (202 cm - silny skrzydłowy), który ma za sobą jeden sezon rozegrany w Europie. Amerykanin grał w Szwecji - z zespołem BC Lulea dotarł do półfinału.

Koszykarz rozegrał aż 37 meczów, notując średnio 17.2 pkt i 7.2 zbiórki. Najlepszy występ zanotował przeciwko Sloga Uppsala, notując eval na poziomie 42 (35 pkt i 9 zbiórek).

Carpenter w Szwecji rywalizował… z Madsenem. Lepszy okazał się ten pierwszy - Lulea wygrała z Sodertalje 72:67 (Carpenter 10+5, Madsen 15+5).

Kim jest Robert Carpenter?

To zawodnik, który potrafi zdobywać punkty na różne sposoby. Umie grać tyłem do kosza, nieźle też czuje się na półdystansie i na dystansie. Warto odnotować, że w lidze szwedzkiej trafiał z 45-procentową skutecznością za 3 punkty (50/111 za 3).

Carpenter jest absolwentem uczelni New Mexico State. Na ostatnim roku studiów notował 10.1 pkt i 5.8 zbiórki na mecz.

Po ukończeniu studiów w 2025 roku wziął udział w komercyjnej lidze letniej Eurobasket Summer League w Las Vegas. Tam pokazał się z niezłej strony i zapracował na kontrakt w Szwecji.

Kontrakt w ORLEN Basket Lidze to dla niego duże wyróżnienie, ale też spore koszykarskie wyzwanie. Jeśli tu pokaże się z dobrej strony, to otworzy sobie drzwi do kolejnych lig na europejskiej scenie.

Mareks Mejeris LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News

Jakub Szumert Piotr Matusewicz East News

LANDRIUS HORTON LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News





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