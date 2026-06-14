Ze Szwecji do Polski - Czarni robią transfer
Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, Energa Czarni Słupsk przeprowadzili kolejny transfer przed sezonem 2026/2027. Klub podpisał umowę z 26-letnim Robertem Carpenterem, który ostatni sezon spędził w Szwecji.
Czarni Słupsk nie marnują czasu i szybko budują skład w letnim off-season. Słupszczanie zakontraktowali już trzech zawodników w tym okresie transferowym. Umowy podpisali Kacper Borowski i dwóch obcokrajowców: Djordje Dimitrijević i Mason Madsen.
Z naszych informacji wynika, że poszerzyła się lista graczy zagranicznych. Dołączył do niej 26-letni Robert Carpenter (202 cm - silny skrzydłowy), który ma za sobą jeden sezon rozegrany w Europie. Amerykanin grał w Szwecji - z zespołem BC Lulea dotarł do półfinału.
Koszykarz rozegrał aż 37 meczów, notując średnio 17.2 pkt i 7.2 zbiórki. Najlepszy występ zanotował przeciwko Sloga Uppsala, notując eval na poziomie 42 (35 pkt i 9 zbiórek).
Carpenter w Szwecji rywalizował… z Madsenem. Lepszy okazał się ten pierwszy - Lulea wygrała z Sodertalje 72:67 (Carpenter 10+5, Madsen 15+5).
Kim jest Robert Carpenter?
To zawodnik, który potrafi zdobywać punkty na różne sposoby. Umie grać tyłem do kosza, nieźle też czuje się na półdystansie i na dystansie. Warto odnotować, że w lidze szwedzkiej trafiał z 45-procentową skutecznością za 3 punkty (50/111 za 3).
Carpenter jest absolwentem uczelni New Mexico State. Na ostatnim roku studiów notował 10.1 pkt i 5.8 zbiórki na mecz.
Po ukończeniu studiów w 2025 roku wziął udział w komercyjnej lidze letniej Eurobasket Summer League w Las Vegas. Tam pokazał się z niezłej strony i zapracował na kontrakt w Szwecji.
Kontrakt w ORLEN Basket Lidze to dla niego duże wyróżnienie, ale też spore koszykarskie wyzwanie. Jeśli tu pokaże się z dobrej strony, to otworzy sobie drzwi do kolejnych lig na europejskiej scenie.