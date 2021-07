Zamiana w Energa Basket Lidze. Łukasz Kolenda odchodzi z Trefla Sopot i przenosi się do WKS Śląska Wrocław

Łukasz Kolenda zawitał do Trójmiasta latem 2012 roku wraz ze swoim starszym bratem Michałem. Przyjechali z Ełku, by rozpocząć treningi w drużynach młodzieżowych sopockiego Trefla. Od początku trenerzy widzieli w nim potencjał. Kiedy miał 13 lat, to został wysłany do rywalizacji w zespole U16. Po roku zadebiutował w drużynie U18. Bardzo szybko robił postępy i pukał do drzwi seniorskiego zespołu.

Młodszy z braci dołączył do pierwszej drużyny przed sezonem 2016/2017. Szansę dał mu trener Zoran Martić. Zadebiutował 30 października 2016 roku jako 17-latek w wyjazdowym meczu z Polskim Cukrem Toruń. W następnych meczach również pojawiał się na parkiecie. Z miesiąca na miesiąc Kolenda odgrywał coraz poważniejszą rolę. Dobra dyspozycja zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski.

Koszykarz z Treflem żegna się po dziewięciu latach. - Obserwując rozwój Łukasza mogliśmy spodziewać się, że kiedyś ten moment nadejdzie, ale to wciąż trudne pożegnanie. Bardzo dziękujemy Łukaszowi za wszystkie mecze rozegrane dla Trefla Sopot - nie tylko te w pierwszej drużynie, ale również w rozgrywkach młodzieżowych czy 2. lidze. Za to, że zawsze, niezależnie od okoliczności, pozostał lojalny wobec klubu. Jesteśmy niezwykle dumni, że udało nam się wyszkolić jednego z najbardziej perspektywicznych koszykarzy w Polsce - powiedział prezes Marek Wierzbicki, cytowany przez oficjalny serwis klubu.

Wzruszenia nie ukrywał sam zawodnik, rozstaje się z Sopotem niemal po dekadzie. W żółto-czarnych barwach rozegrał 126 spotkań. Przed nim nowy rozdział w WKS Śląsku Wrocław. Co ciekawe, w drugą stronę kilka tygodni temu powędrował Mateusz Szlachetka. - W Treflu spędziłem dziewięć niesamowitych sezonów. To był wspaniały czas, najlepszy w moim życiu. Dziękuję za wsparcie, na które zawsze tutaj mogłem liczyć. Były trudne chwile, ale też piękne. Praktycznie wszystkiego nauczyłem się w klubie, za co jestem bardzo wdzięczny. Nie mówię żegnam, bo Sopot to mój drugi dom, do którego zawsze będę wracał. Do zobaczenia - dodał Kolenda.

Brat Łukasza - Michał Kolenda pozostanie zawodnikiem Trefla na sezon 2021/2022.

