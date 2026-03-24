Z Niemiec do Polski - jest kolejny transfer. Ujawniamy nazwisko

Okno transferowe dla klubów grających w ORLEN Basket Lidze zamyka się 25.03.2026 roku o godzinie 16:00. Kilka ekip chce wzmocnić swój skład przed najważniejszą częścią rozgrywek. W tym gronie jest Energa Trefl Sopot.

Klub znad morza od dłuższego czasu był aktywny na rynku transferowym, prowadząc rozmowy z różnymi zawodnikami. Po poważnej kontuzji Jakuba Schenka zrobiła się olbrzymia dziura na rozegraniu. Jego brak był mocno odczuwalny w ostatnich meczach - porażki z AMW Arką i MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po klęsce z MKS-em (77:100) w klubie zrobiło się nerwowo. Podjęto konkretne ruchy w kierunku wzmocnienia zespołu przed najważniejszą częścią rozgrywek.

Trener Trefla Mikko Larkas w trakcie konferencji prasowej udzielił bardzo szerokiego komentarza na temat aktywności klubu na rynku transferowym.

- Potrzebujemy kogoś, kto ma takie same cechy jak Kuba, ale jednocześnie musi to być koszykarz, który będzie w stanie grać razem z nim. Wierzymy w jego powrót do gry i musimy zakładać różne scenariusze. Sytuacja na rynku nie jest łatwa, ale staramy się jak możemy. W klubie wszyscy pracują ciężko, by taki transfer faktycznie został zrealizowany. Warto też dodać, że każdy z zawodników z tego zespołu musi pokazać inną, lepszą twarz na parkiecie - mówił fiński szkoleniowiec.

Transfer z Bundesligi

Z naszych informacji wynika, że Trefl na finiszu okna transferowego zdecydował się na zatrudnienie 26-letniego Granta Sherfielda (188 cm - gracz obwodowy), który ostatnio występował w zespole Braunschweig. W Bundeslidze średnio notował 14 punktów i 3.6 asyst, mając 36-procentową skuteczność z dystansu. Swój najlepszy mecz rozegrał przeciwko Heidelberg: 32 punkty i 5 asyst.

Polscy kibice powinni pamiętać tego gracza z meczów z Anwilem Włocławek w ramach rozgrywek FIBA Europe Cup. Łącznie w dwóch spotkaniach zdobył 24 punkty (zwycięstwo i porażka).

Sherfield rozgrywa swój trzeci sezon na europejskich parkietach. Absolwent University of Oklahoma (studiował na trzech różnych uczelniach), który zaliczył występy w Phoenix Suns w Lidze Letniej NBA, grał we Francji, w Izraelu, w Turcji i w Niemczech. W barwach Rasty Vechta zaliczył dwa mecze w rozgrywkach Basketball Champions League.

Teraz 26-letni koszykarz ma wzmocnić drużynę Energi Trefla przed najważniejszą częścią sezonu. Sopocianie z bilansem 14:9 zajmują 4. miejsce w ligowej hierarchii. W klubie chcą walczyć o jak najwyższą lokatę, dlatego nie można wykluczyć kolejnego ruchu kadrowego przed zamknięciem okna transferowego. Z różnych źródeł usłyszeliśmy, że taki taki transfer jest faktycznie możliwy.

Wszystko wskazuje na to, że Trefl Sopot dokończy obecne rozgrywki z siedmioma lub ośmioma obcokrajowcami w składzie. Jeden lub dwóch z nich będzie siedziało na trybunach. Trener Mikko Larkas będzie miał nie tylko większe pole manewru podczas meczów, a także w trakcie trwania treningów, na których jest duża intensywność. Fin stawia na szybkie granie. To jeden z najważniejszych elementów jego filozofii koszykarskiej.

