Wyścig po pół miliona złotych. Kto zgarnie duże pieniądze w polskiej lidze?
Liderem wyścigu po 500 tysięcy złotych za granie młodymi Polakami (do lat 23) jest WKS Śląsk Wrocław, który jest także najlepszą ekipą w rozgrywkach ORLEN Basket Ligi. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji Legia Warszawa. Na trzecim stopniu podium Zastal Zielona Góra, który w swoich szeregach ma niesamowitego Jakuba Szumerta. Jego nazwisko jest w notesach skautów NBA.
Przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 władze Polskiej Ligi Koszykówki - na czele z prezesem Łukaszem Koszarkiem - zaprezentowały strategię przygotowaną przez międzynarodową firmę doradczą EY dotyczącą rozwoju PLK na lata 2025-2031.
Strategia PLK została oparta na pięciu filarach: "sport", "zasięg", "infrastruktura" i "finanse" wspierane przez "organizację".
W kontekście sportu od sezonu 2025/2026 wprowadzono program "Talents on court", czyli nagrody finansowe dla klubów za granie młodymi zawodnikami (U-23). Pula nagród to 1 000 000 PLN, podzielona na trzy konkretne kwoty (1. miejsce - 500 000 PLN, 2. miejsce - 300 000 PLN, 3. miejsce - 200 000 PLN).
Warto zaznaczyć, że ranking dotyczy zawodników polskich urodzonych w 2003 roku i młodszych. Wliczany jest łączny czas gry rozegrany przez wszystkich zawodników spełniających kryteria indywidualne.
Na koniec sezonu zasadniczego zawodnik zostaje włączony do klasyfikacji, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:
- rozegra minimum 240 minut w meczach sezonu zasadniczego
- wystąpi (tj. wejdzie na parkiet) w minimum 60% spotkań sezonu zasadniczego, co odpowiada co najmniej 18 meczom
WKS Śląsk Wrocław liderem klasyfikacji
Liderem klasyfikacji - po pierwszej rundzie PLK (zespoły rozegrały po piętnaście spotkań) - jest WKS Śląsk Wrocław, który do gry wystawił już czterech zawodników U-23 (jeden gracz - Wojciech Siembiga opuścił drużynę). Łączna liczba minut to 581 minut, z czego Jakub Urbaniak rozegrał aż 353 (II miejsce pod kątem indywidualnym).
Na drugim miejscu Legia Warszawa, która w trakcie rozgrywek wyprzedziła Zastal Zielona Góra. Trener Heiko Rannula skorzystał jak na razie z usług trzech graczy U-20: Maksymilian Wilczek (241 minut - III miejsce pod kątem indywidualnym), Błażej Czapla i Dawid Niedziałkowski, co łącznie złożyło się na 366 minut.
Na trzecim miejscu podium Zastal Zielona Góra. Tutaj można mówić o "jednoosobowej armii" w postaci Jakuba Szumerta, który rozegrał do tej pory aż 359 minut. Polak jest jednym z najlepszych zawodników w zielonogórskim zespole. Trener Arkadiusz Miłoszewski odważnie na niego stawia w każdym spotkaniu.
20-latek robi prawdziwą furorę. Jego nazwisko jest już w notesach skautów NBA. Ostatnio - co udało nam się ustalić - skaut Memphis Grizzlies wykonał kilka telefonów do polskich trenerów, którzy współpracowali z Szumertem w przeszłości. Jego wyjazd do USA (NCAA) jest bardzo możliwy. W grę wchodzą duże pieniądze.
Kolejne miejsca w klasyfikacji zajmują: Miasto Szkła Krosno, Tauron GTK Gliwice, Energa Trefl Sopot i Arriva Lotto Twarde Pierniki. Te drużyny przekroczyły 100 rozegranych minut przez zawodników U-23.
Na 13. miejscu Anwil Włocławek. Tam zaledwie 20 minut rozegrał Bartosz Łazarski, jeden z najbardziej utalentowanych graczy w swoim roczniku. To mała liczba minut, jeśli weźmiemy pod uwagę poprzedni sezon. W nim koszykarz rozegrał aż 150 minut w 31 meczach. Turecki trener Selcuk Ernak na niego odważnie stawiał, podkreślając jego wielkie serce do gry.
Na samym końcu klasyfikacji: King Szczecin (14. miejsce), Górnik Zamek Książ (15. miejsce) i PGE Start Lublin. Te zespoły mają poniżej dziesięciu rozegranych minut przez koszykarzy U-23.
Najwięcej minut wśród graczy U-23 rozegrał Jakub Szumert (359). Drugie miejsce zajmuje Jakub Urbaniak (353). Na trzeciej pozycji Maksymilian Wilczek (241) z Legii Warszawa.
Warto dodać, że od sezonu 2026/2027 powstanie Liga Next Gen Basket, a od sezonu 2028/2029 każdy klub grający w PLK będzie miał obowiązek prowadzić swoją własną akademię koszykówki.
Pozycja i drużyna / liczba minut U-23 (po piętnastu meczach)
1. WKS Śląsk Wrocław / 581
2. Legia Warszawa / 366
3. Zastal Zielona Góra / 360
4. Miasto Szkła Krosno / 269
5. Tauron GTK Gliwice / 267
6. Energa Trefl Sopot / 155
7. Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń / 116
8. Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski / 88
9. AMW Arka Gdynia / 61
10. Dziki Warszawa / 42
11. Energa Czarni Słupsk / 30
12. MKS Dąbrowa Górnicza / 26
13. Anwil Włocławek / 20
14. King Szczecin / 9
15. Górnik Zamek Książ Wałbrzych / 9
16. PGE Start Lublin / 5