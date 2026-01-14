Wyścig po pół miliona złotych. Kto zgarnie duże pieniądze w polskiej lidze?

Przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 władze Polskiej Ligi Koszykówki - na czele z prezesem Łukaszem Koszarkiem - zaprezentowały strategię przygotowaną przez międzynarodową firmę doradczą EY dotyczącą rozwoju PLK na lata 2025-2031.

Strategia PLK została oparta na pięciu filarach: "sport", "zasięg", "infrastruktura" i "finanse" wspierane przez "organizację".

W kontekście sportu od sezonu 2025/2026 wprowadzono program "Talents on court", czyli nagrody finansowe dla klubów za granie młodymi zawodnikami (U-23). Pula nagród to 1 000 000 PLN, podzielona na trzy konkretne kwoty (1. miejsce - 500 000 PLN, 2. miejsce - 300 000 PLN, 3. miejsce - 200 000 PLN).

Warto zaznaczyć, że ranking dotyczy zawodników polskich urodzonych w 2003 roku i młodszych. Wliczany jest łączny czas gry rozegrany przez wszystkich zawodników spełniających kryteria indywidualne.

Na koniec sezonu zasadniczego zawodnik zostaje włączony do klasyfikacji, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

rozegra minimum 240 minut w meczach sezonu zasadniczego

wystąpi (tj. wejdzie na parkiet) w minimum 60% spotkań sezonu zasadniczego, co odpowiada co najmniej 18 meczom

WKS Śląsk Wrocław liderem klasyfikacji

Liderem klasyfikacji - po pierwszej rundzie PLK (zespoły rozegrały po piętnaście spotkań) - jest WKS Śląsk Wrocław, który do gry wystawił już czterech zawodników U-23 (jeden gracz - Wojciech Siembiga opuścił drużynę). Łączna liczba minut to 581 minut, z czego Jakub Urbaniak rozegrał aż 353 (II miejsce pod kątem indywidualnym).

Na drugim miejscu Legia Warszawa, która w trakcie rozgrywek wyprzedziła Zastal Zielona Góra. Trener Heiko Rannula skorzystał jak na razie z usług trzech graczy U-20: Maksymilian Wilczek (241 minut - III miejsce pod kątem indywidualnym), Błażej Czapla i Dawid Niedziałkowski, co łącznie złożyło się na 366 minut.

Na trzecim miejscu podium Zastal Zielona Góra. Tutaj można mówić o "jednoosobowej armii" w postaci Jakuba Szumerta, który rozegrał do tej pory aż 359 minut. Polak jest jednym z najlepszych zawodników w zielonogórskim zespole. Trener Arkadiusz Miłoszewski odważnie na niego stawia w każdym spotkaniu.

20-latek robi prawdziwą furorę. Jego nazwisko jest już w notesach skautów NBA. Ostatnio - co udało nam się ustalić - skaut Memphis Grizzlies wykonał kilka telefonów do polskich trenerów, którzy współpracowali z Szumertem w przeszłości. Jego wyjazd do USA (NCAA) jest bardzo możliwy. W grę wchodzą duże pieniądze.

Kolejne miejsca w klasyfikacji zajmują: Miasto Szkła Krosno, Tauron GTK Gliwice, Energa Trefl Sopot i Arriva Lotto Twarde Pierniki. Te drużyny przekroczyły 100 rozegranych minut przez zawodników U-23.

Na 13. miejscu Anwil Włocławek. Tam zaledwie 20 minut rozegrał Bartosz Łazarski, jeden z najbardziej utalentowanych graczy w swoim roczniku. To mała liczba minut, jeśli weźmiemy pod uwagę poprzedni sezon. W nim koszykarz rozegrał aż 150 minut w 31 meczach. Turecki trener Selcuk Ernak na niego odważnie stawiał, podkreślając jego wielkie serce do gry.

Na samym końcu klasyfikacji: King Szczecin (14. miejsce), Górnik Zamek Książ (15. miejsce) i PGE Start Lublin. Te zespoły mają poniżej dziesięciu rozegranych minut przez koszykarzy U-23.

Najwięcej minut wśród graczy U-23 rozegrał Jakub Szumert (359). Drugie miejsce zajmuje Jakub Urbaniak (353). Na trzeciej pozycji Maksymilian Wilczek (241) z Legii Warszawa.

Warto dodać, że od sezonu 2026/2027 powstanie Liga Next Gen Basket, a od sezonu 2028/2029 każdy klub grający w PLK będzie miał obowiązek prowadzić swoją własną akademię koszykówki.

Pozycja i drużyna / liczba minut U-23 (po piętnastu meczach)

1. WKS Śląsk Wrocław / 581

2. Legia Warszawa / 366

3. Zastal Zielona Góra / 360

4. Miasto Szkła Krosno / 269

5. Tauron GTK Gliwice / 267

6. Energa Trefl Sopot / 155

7. Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń / 116

8. Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski / 88

9. AMW Arka Gdynia / 61

10. Dziki Warszawa / 42

11. Energa Czarni Słupsk / 30

12. MKS Dąbrowa Górnicza / 26

13. Anwil Włocławek / 20

14. King Szczecin / 9

15. Górnik Zamek Książ Wałbrzych / 9

16. PGE Start Lublin / 5

U-BT Kluż-Napoka - WKS Śląsk Wrocław. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jakub Szumert myśli o wyjeździe z Polski do USA Mateusz Birecki AFP

Jakub Urbaniak Antoni Dec Newspix.pl

Maksymilian Wilczek Andrzej Romański www.plk.pl/Interia