Takich obrazków nie chcemy oglądać na koszykarskich parkietach. Sagaba Konate, środkowy ORLEN Zastalu Zielona Góra, bardzo niefortunnie spadł na nadgarstek w trakcie jednej z akcji pod koszem w rywalizacji z Kingiem Szczecin w ćwierćfinale Pucharu Polski.

Powtórki telewizyjne nie pozostawiały żadnych wątpliwości: upadek zakończył się poważną kontuzją.

Koledzy z drużyny od razu zawołali o pomoc służb medycznych. Interweniował fizjoterapeuta, który zakrył dłoń ręcznikiem. W szatni udzielił mu doraźnej pomocy, nastawiając mu nadgarstek.

- W trakcie spotkania przydarzyła się historia, która wywołała u mnie dużo smutku. Jestem emocjonalnym człowiekiem i trenerem. Zrobiło mi się przykro. Sagaba doznał poważnej kontuzji. Sztab medyczny zakrył jego nadgarstek ręcznikiem. Później miał rękę na temblaku i pojechał do szpitala. Nadgarstek wypadł, ale jeszcze w szatni został nastawiony. Przytuliłem zawodnika w przerwie. Sagaba walczy o swoją przyszłość koszykarską. Mocno to przeżywam - opisuje Arkadiusz Miłoszewski.

Malijczyk - w trakcie gdy jego zespół rozgrywał ważny mecz - udał się do szpitala, by przejść szczegółowe badania. Trener Miłoszewski… użył tej sytuacji jako motywacji dla całego zespołu.

- Mówiłem do pozostałych graczy: zobaczcie, jaką on miał energię. Bądźcie tacy sami. Poświęćcie się, a wygramy ten mecz. Udało się - przyznaje.

Czekał na transfer 50 dni

Zawodnik Zastalu czeka zapewne dłuższa przerwa, co jest dużym zmartwieniem dla polskiego szkoleniowca.

Warto dodać, że klub czekał na Konate ponad… 50 dni. Transfer Malijczyka (podkoszowy - 203 cm) pod koniec 2025 roku przedłużał się ze względu na sytuację formalno-wizową. Zastal szukał różnych rozwiązań, by sprawę przyspieszyć, ale uzyskanie dokumentów dla gracza z Afryki jest czasochłonne, a w niektórych przypadkach stanowi nawet spore wyzwanie.

- Szkoda mi tego chłopaka, który tak mocno najpierw walczył o przyjazd do Zielonej Góry, a następnie o jak najlepszą formę podczas Pucharu Polski - nie ukrywa Miłoszewski, który w trakcie tej sagi transferowej wykazał się dużą cierpliwością.

Co prawda Polak rozglądał się na rynku za innymi zawodnikami, ale profil Malijczyka bardzo mu pasował do zespołu. - Byliśmy z nim w stałym kontakcie. Chcieliśmy go, choć sprawy wizowe strasznie się wydłużały. Obie strony były jednak cierpliwe - tłumaczy.

ORLEN Zastal Zielona Góra w ćwierćfinale Pucharu Polski pokonał Kinga Szczecin 94:88. W sobotnim półfinale zmierzy się ze Śląskiem Wrocław.

