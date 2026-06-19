Wyjaśniła się przyszłość kadrowicza. Nie wróci do Polski

Latem zeszłego roku Aleksander Dziewa - po raz drugi w karierze - zdecydował się na wyjazd zagraniczny. Koszykarz miał propozycję z Anwilu Włocławek, ale zależało na tym, by kontynuować karierę poza granicami Polski. Ostatecznie 28-letni gracz podpisał umowę z Benfiką Lizbona, uczestnikiem Basketball Champions League.

- Gdy agent napisał o propozycji z Benfiki, musiałem wygooglować ten klub, ponieważ nie interesuję się piłką nożną, a z koszykówką w Portugalii nie miałem wcześniej styczności. Decyzja o wyborze klubu była bardzo dobra. Czuję się znakomicie w Lizbonie. Samo miasto jest piękne, a klub świetnie zorganizowany - mówił Dziewa w trakcie trwania rozgrywek.

Polak był jedną z najważniejszych postaci w zespole z Lizbony. W lidze portugalskiej rozegrał 30 meczów, w których średnio notował 13.4 pkt i 5.5 zbiórki. Miał najlepszą w lidze skuteczność z gry na poziomie 71%.

Jego Benfica nie wygrała jednak mistrzostwa, co w klubie uznano za rozczarowujący wynik. Zespół przegrał z FC Porto 1:3. Po pięciu latach Portugalia ma nowego mistrza.

Dziewa podjął decyzję. Znamy szczegóły

Z naszych informacji wynika, że Dziewa - mimo porażki w finale - pozostaje w Lizbonie na kolejne miesiące. Warunki kontraktu ustalono jeszcze przed rozpoczęciem finałowej serii. Polak dobrze czuje się w Lizbonie, a klub jest bardzo zadowolony z jego postawy.

Dziewa - w trakcie rozmowy - zdradził, że Benfica stawia na kontynuację. Jeśli dany gracz pokaże się z dobrej strony i nie sprawia żadnych problemów na co dzień, to klub lubi wiązać z nim na dłużej niż tylko jeden sezon. Zawodnicy chwalą sobie pobyt w Lizbonie pod kątem sportowym i życiowym. Tak jest też w przypadku Polaka, który w następnym sezonie - wraz z Benfiką - powalczy o odzyskaniu prymatu w Portugalii.

Warto dodać, że Dziewa wystąpił też w sześciu meczach Basketball Champions League. Polak średnio notował 10.7 pkt i 3.2 zbiórki.

Dziewa to kolejny Polak, który w sezonie 2026/2027 będzie występował poza granicami naszego kraju. W tym gronie są m.in. Mateusz Ponitka, Jordan Loyd, Jerrick Harding, Łukasz Kolenda, Aleksander Balcerowski czy Dominik Olejniczak.

Aleksander Dziewa Mateusz Birecki East News

Aleksander Dziewa Marcin Bulanda Newspix.pl

Igor Milicićm, trener reprezentacji Polski Michal Dubiel/REPORTER East News





Legia Warszawa - Zastal Zielona-Góra. Skrót meczu Polsat Sport