Wyjaśniła się przyszłość kadrowicza. Nie wróci do Polski
Interia ustaliła, że Aleksander Dziewa, reprezentant kraju, znika z listy wolnych Polaków 2026. Koszykarz, który zdobył wicemistrzostwo Portugalii, zdecydował się na kontynuowanie kariery poza naszym krajem. 28-letni środkowy dalej będzie występował w zespole z Lizbony.
Latem zeszłego roku Aleksander Dziewa - po raz drugi w karierze - zdecydował się na wyjazd zagraniczny. Koszykarz miał propozycję z Anwilu Włocławek, ale zależało na tym, by kontynuować karierę poza granicami Polski. Ostatecznie 28-letni gracz podpisał umowę z Benfiką Lizbona, uczestnikiem Basketball Champions League.
- Gdy agent napisał o propozycji z Benfiki, musiałem wygooglować ten klub, ponieważ nie interesuję się piłką nożną, a z koszykówką w Portugalii nie miałem wcześniej styczności. Decyzja o wyborze klubu była bardzo dobra. Czuję się znakomicie w Lizbonie. Samo miasto jest piękne, a klub świetnie zorganizowany - mówił Dziewa w trakcie trwania rozgrywek.
Polak był jedną z najważniejszych postaci w zespole z Lizbony. W lidze portugalskiej rozegrał 30 meczów, w których średnio notował 13.4 pkt i 5.5 zbiórki. Miał najlepszą w lidze skuteczność z gry na poziomie 71%.
Jego Benfica nie wygrała jednak mistrzostwa, co w klubie uznano za rozczarowujący wynik. Zespół przegrał z FC Porto 1:3. Po pięciu latach Portugalia ma nowego mistrza.
Dziewa podjął decyzję. Znamy szczegóły
Z naszych informacji wynika, że Dziewa - mimo porażki w finale - pozostaje w Lizbonie na kolejne miesiące. Warunki kontraktu ustalono jeszcze przed rozpoczęciem finałowej serii. Polak dobrze czuje się w Lizbonie, a klub jest bardzo zadowolony z jego postawy.
Dziewa - w trakcie rozmowy - zdradził, że Benfica stawia na kontynuację. Jeśli dany gracz pokaże się z dobrej strony i nie sprawia żadnych problemów na co dzień, to klub lubi wiązać z nim na dłużej niż tylko jeden sezon. Zawodnicy chwalą sobie pobyt w Lizbonie pod kątem sportowym i życiowym. Tak jest też w przypadku Polaka, który w następnym sezonie - wraz z Benfiką - powalczy o odzyskaniu prymatu w Portugalii.
Warto dodać, że Dziewa wystąpił też w sześciu meczach Basketball Champions League. Polak średnio notował 10.7 pkt i 3.2 zbiórki.
Dziewa to kolejny Polak, który w sezonie 2026/2027 będzie występował poza granicami naszego kraju. W tym gronie są m.in. Mateusz Ponitka, Jordan Loyd, Jerrick Harding, Łukasz Kolenda, Aleksander Balcerowski czy Dominik Olejniczak.