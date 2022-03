Wygrali z dużą przewagą. Jeszcze ustanowili rekord

Szkoleniowiec gości nie ukrywał, że obawiał się tego spotkania. Igor Miličić podkreślił, że Trefl jest groźną drużyną i spodziewał się, że gospodarze będą przed tą konfrontacją bardzo zmotywowani.

- W ostatniej przerwie bardzo mocno trenowaliśmy, co też odbiło się na naszej dyspozycji w poprzednim meczu u siebie z GTK Gliwice, który wygraliśmy tylko jednym punktem. Trzy dni przed tym spotkaniem nie ćwiczyliśmy już tak intensywnie i zawodnicy powoli "łapią" świeżość. Próbowaliśmy zatrzymać zbiórkę rywali, co poniekąd nam się udało, chociaż w tym elemencie sopocianie i tak okazali się lepsi. Ograniczyliśmy jednak swoje straty i trafiliśmy 21 "trójek", co jest świetnym wynikiem. Dobrze dzieliliśmy się piłką i odnieśliśmy zdecydowane zwycięstwo - ocenił Miličić.

Reklama

Mistrzowie Polski trafili 21 rzutów za trzy, co jest rekordem tego sezonu. Poprzednie najlepsze osiągnięcie także należało do Stali, która w październiku w wygranej 112:96 konfrontacji w Dąbrowie Górniczej zaliczyła 20 "trójek".

Grali wszyscy zawodnicy z Ostrowa, a aż dziewięciu trafiło za trzy punkty

W Sopocie szkoleniowiec ekipy z Ostrowa Wielkopolskiego dał szansę gry wszystkim 12 koszykarzom, a zza linii 6,75 m nie pomyliło się dziewięciu. Brylował w tym autor sześciu takich rzutów reprezentant Szwecji Denzel Andersson. Trefl odpowiedział tylko ośmioma trójkami.

- Wynik pokazuje, że goście odnieśli zasłużone zwycięstwo. Pierwsza kwarta w naszym wykonaniu była niezła, wyszliśmy agresywnie, chociaż nie ustrzegliśmy się błędów. Różnicę zrobiła gra Stali "jeden na jeden" oraz mnóstwo celnych "trójek". To nie jest niespodzianka, bo wiedzieliśmy, że ostrowianie są bardzo skuteczni z dystansu. Część rzutów trafili z próbą naszej obrony, ale wiele z czystych pozycji. Też mieliśmy otwarte rzuty, jednak nam nie wpadały - skomentował trener Trefla Marcin Stefański.

Sopocianie aspirują do gry w play-off, ale z taką dyspozycją, zwłaszcza w obronie, będzie im niezwykle ciężko zająć lokatę w górnej ósemce. Gospodarze ponieśli czwartą kolejną porażkę, a w trzech z tych spotkań stracili ponad 100 punktów.