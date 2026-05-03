Wojciech Kamiński z nową umową. Ujawniamy szczegóły

Karol Wasiek

PGE Start Lublin podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy z Wojciechem Kamińskim. Interia ustaliła, że strony podpisały jednolitą umowę, która będzie obowiązywała przez kolejne trzy lata. Klub działa już także aktywnie na rynku transferowym. Pierwszym celem jest zbudowanie mocniejszej polskiej części składu.

Wojciech Kamiński

PGE Start Lublin to jeden z tych zespołów, który sezonu 2025/2026 w ORLEN Basket Lidze nie zaliczy do udanych. Wicemistrzowie Polski mieli walczyć o udział w fazie play-off, a na kilka kolejek przed zakończeniem rundy zasadniczej było już pewne, że nie uda im się tego celu zrealizować.

Lublinianie próbowali ratować sytuację kolejnymi transferami. Klub zgłosił do rozgrywek łącznie aż dziesięciu obcokrajowców (trzech z nich przedwcześnie rozstało się z PGE Startem - Tennyson, Mack i Hawkins). Te ruchy na niewiele się zdały. Zespół grał dużo poniżej oczekiwań, odnosząc zaledwie 10 zwycięstw po 28 rozegranych meczach.

Szefowie PGE Startu postawili jednak na stabilizację w myśli trenerskiej, podejmując decyzję o kontynuowaniu współpracy z Wojciechem Kamińskim. Warunki kontraktu - co udało nam się ustalić - były tak naprawdę dogadane już od dłuższego czasu. Umowa leżała w szufladzie prezesa Arkadiusza Pelczara, który w ostatnich dniach ją wyciągnął. Strony złożyły podpisy pod kontraktem, który będzie obowiązywał przez kolejne trzy lata.

Mamy dużo zaufania do trenera Wojciecha Kamińskiego, który w poprzednim sezonie w świetnym stylu zdobył wicemistrzostwo Polski. Obecne rozgrywki nie są udane, ale mamy przekonanie, że w kolejnym sezonie znów wrócimy do walki o czołowe lokaty. Cieszy mnie fakt, że Wojciech Kamiński będzie naszym trenerem na lata
mówi nam prezes Arkadiusz Pelczar.

Wojciech Kamiński to jeden z najbardziej doświadczonych trenerów na polskim rynku. Od ponad 20 lat pracuje w tej branży, odnosząc liczne sukcesy z różnymi drużynami. Z PGE Startem zdobył wicemistrzostwo i Superpuchar Polski.

Ciekawostką jest fakt, że to kolejny polski trener, który związał się długoletnią umową z klubem. Niedawno Artur Gronek podpisał trzyletni kontrakt (2+1) z MKS-em Dąbrowa Górnicza.

Klub aktywny na rynku transferowym

Interia ustaliła, że PGE Start - mając już zawartą umowę z Wojciechem Kamińskim - działa aktywnie na rynku transferowym. Pierwszym celem jest zbudowanie mocniejszej polskiej części składu. W klubie zdają sobie sprawę z tego, że trzeba wzmocnić krajową rotację.

Lublinianie - jak słyszymy - już teraz dzwonią do polskich zawodników, którzy mogliby znacząco podnieść jakość krajowej rotacji. Z wytypowanymi - przez trenera Kamińskiego - graczami trwają konkretne rozmowy.

Ważne umowy mają Bartłomiej Pelczar i Filip Put. Z zespołem ma pożegnać się Michał Krasuski, o którego pytają inne kluby.

Żaden z zawodników zagranicznych nie ma kontraktu na kolejny sezon.

Wojciech Kamiński
Andrzej Pluta i Ousmane Drame, mecz Legia Warszawa - Start Lublin, 14.06.2025 r.
LANDRIUS HORTON
