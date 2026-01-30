Wielki ruch w klubach polskiej ligi. Szykują się kolejne transfery!

Zaczynamy naszą wędrówkę od Energi Czarnych Słupsk, klubu, który w piątek pożegnał się z Donovanem Ivorym. Amerykanin otrzymał intratną propozycję z ligi rumuńskiej. Kontrakt z graczem został rozwiązany za porozumieniem stron, choć trzeba dodać, że po burzliwych negocjacjach. Finalnie klub ze Słupska otrzymał kwotę, która pokrywa koszt kolejnej licencji dla gracza zagranicznego (60 tysięcy złotych). Do tej Czarni zgłosili do rozgrywek PLK siedmiu nowych obcokrajowców.

Klub nie wybrał jeszcze następcy Ivory'ego. Tym zajmuje się Chorwat Ivica Skelin, który od kilku dni pełni funkcję trenera Energi Czarnych Słupsk (zastąpił Robertsa Stelmahersa).

W tym tygodniu ORLEN Basket Ligę opuścili także Dontay Caruthers (Dziki Warszawa) i Nijal Pearson (Anwil Włocławek). Oba polskie kluby za wykup kontraktów tych graczy otrzymały konkretną gotówkę, które mogły przeznaczyć na zakontraktowanie nowych zawodników. Ciekawostką jest fakt, że oba kluby postawiły na… byłych koszykarzy Polpharmy Starogard Gdański. Dziki zatrudniły Darnella Edge'a (ostatnio liga niemiecka), a Anwil podpisał umowę z Trevonem Allenem (ostatnio grał w Kosowie).

Trefl Sopot - Anwil Włocławek. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Czy to koniec zmian w Anwilu Włocławek? Słyszymy, że niekoniecznie. O polskich zawodników: Kacpra Borowskiego i Dawida Słupińskiego pytają inne kluby z PLK, a także z I ligi. Na razie Włocławianie mówią "nie", ale być może już niedługo zmienią decyzję. Trener Ronen Ginzburg chce zobaczyć, jak nowy skład - już z Allenem - będzie funkcjonował w realiach ORLEN Basket Ligi.

Dużo w ostatnich dniach działo się także w obozie Tauron GTK Gliwice. 15. zespół PLK zakontraktował - ku zaskoczeniu wszystkich - Ivana Almeidę, byłą gwiazdę Anwilu Włocławek (dwukrotny mistrz Polski z tym zespołem). Kabowerdeńczyk miał na stole oferty z innych lig za dużo większe pieniądze.

- Mogę zdradzić, że u nas zarobi około 40 procent tej kwoty. To pokazało, że Ivan nadal ma sporo do udowodnienia. Chce jeszcze raz zagrać pod dużą presją - podkreśla Łukasz Kopera, dyrektor sportowy GTK.

- Nie zawsze chodzi tylko o stronę finansową. Chodzi o poziom rywalizacji, wyzwanie i poczucie, że idę gdzieś, gdzie codziennie będę mógł być sprawdzany w każdym aspekcie gry - zaznacza z kolei Ivan Almeida.

Warto też dodać, że z ekipą GTK pożegnali się Rashun Davis i Dominik Grudziński. Ten drugi podpisał umowę z 1-ligowym ŁKS Coolpack Łódź. To klub, który głośno mówi o tym, że chce w tym sezonie awansować do ORLEN Basket Ligi. W trakcie rozgrywek Łodzianie zatrudnili już czterech nowych graczy: Marcela Ponitkę, Wiktora Sewioła, Chaunceya Collinsa i wspomnianego Grudzińskiego. Możliwe, że to nie koniec zmian.

Grudziński miał ofertę z GTK, ale wybrał ŁKS, bo chce łączyć granie 5x5 z koszykówką 3x3 (w czerwcu są mistrzostwa świata w Polsce).

- Mogłem zostać w GTK na dłużej. Miałem konkretną propozycję. Po rozmowach podziękowaliśmy sobie za współpracę. Rozstaliśmy się w zgodzie. Bardzo doceniam czas spędzony w Gliwicach i życzę klubowi jak najlepiej w tym sezonie. Podczas wyboru klubu szukałem jak najlepszego rozwiązania dla mojego rozwoju sportowego. Kontrakt podpisany z ŁKS-em jest w zgodzie z 3x3. Bardzo mi zależało na tym, by połączyć obie odmiany koszykówki - mówi nam Dominik Grudziński.

Wszystko wskazuje na to, że Grudziński nie będzie jedynym koszykarzem, który zamieni PLK na 1. ligę. Udało nam się ustalić, że podobną drogę może obrać Michał Sitnik, zawodnik ORLEN Zastalu Zielona Góra, który jest poza rotacją zespołu. Trener Arkadiusz Miłoszewski nie korzysta z jego usług w trakcie meczów. Gracz ma zielone światło na zmianę pracodawcy, a dwa kluby 1-ligowe są nim mocno zainteresowane.

Kluby 1-ligowe pytają również o możliwość przejęcia kontraktu Adama Łapety z Górnika Zamek Książ Wałbrzych, ale jego obecny pracodawca życzy sobie konkretnej kwoty odstępnego. 2 lutego zamyka się okno transferowe w I lidze. Zobaczymy, jak potoczą się losy potężnego środkowego, który jest 6-krotnym mistrzem Polski.

Bardzo aktywne na rynku transferowym jest Miasto Szkła Krosno. Beniaminek PLK dokonał już kilku znaczących ruchów kadrowych (Laksa, Shungu czy Hamilton). To jednak nie koniec. Trener Maros Kovacik zapowiada, że klub chciałby jeszcze wzmocnić strefę podkoszową poprzez dodanie polskiego zawodnika. Tu się jednak robią schody, bo pewne opcje się pozamykały. Szymon Wójcik podpisał umowę na Węgrzech, a Jakub Parzeński trafił do Energi Czarnych Słupsk (obaj mieli oferty z Miasta Szkła).

Na rynku działają także przedstawiciele Kinga Szczecin, którzy rozglądają się za nowym zawodnikiem. Wicelider ORLEN Basket Ligi sprawdza różne opcje w kontekście wzmocnienia strefy podkoszowej. Nie ma to nic wspólnego z ostatnią absencją Nemanji Popovicia. Problemy ze zdrowiem ma Czech Ondrej Hustak. - Mogę potwierdzić: jesteśmy aktywni na rynku - mówi nam Maciej Majcherek.

Nowy zawodnik pojawił się także w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. To 23-letni Jamarii Thomas, który rozgrywa swój pierwszy zawodowy sezon na europejskich parkietach. Absolwent uczelni South Carolina (13 pkt na ostatnim roku studiów) był ostatnio zawodnikiem BC Apollon Limassol. Mierzący 183 cm rozgrywający notował tam świetne statystyki, zdobywając średnio 22.2 pkt i 5.3 asyst na mecz (14 występów). MKS - po zakontraktowaniu Thomasa - ma ośmiu obcokrajowców na liście płac. Liczba graczy zagranicznych ma zostać zmniejszona, choć konkretów w tej sprawie jeszcze nie znamy.

W końcu dobre wieści płyną z obozu Legii Warszawa nt. kontuzjowanych do tej pory zawodników. Michał Kolenda będzie w składzie na mecz z Arriva Lotto Twardymi Piernikami Toruń. Coraz bliżej powrotu do zdrowia jest także Mathias Tass, estoński podkoszowy.

Nieco mniej powodów do optymizmu ma trener Mikko Larkas z Energi Trefla Sopot. Zespół ma coraz większe problemy kadrowe. Z naszych informacji wynika, że do Kenny'ego Goinsa dołączył kolejny gracz zagraniczny. Rotacja jest coraz węższa, a terminarz w lutym mocno napięty. Czy Trefl także sięgnie po wzmocnienia?

Nijal Pearson Piotr Kieplin Newspix.pl

Ivan Almeida Tomasz Kwasek East News

Ivan Almeida Piotr Matusewicz East News