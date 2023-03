Przed bieżącym sezonem do PlusLigi dołączyła drużyna Barkom-Każany Lwów. Pierwotnie Ukraińcy mieli podejmować polskich rywali u siebie, we Lwowie, ale rosyjska agresja przekreśliła te plany. Wobec tego siatkarze jako swój dom obrali Kraków, a mecze u siebie rozgrywają w hali Hutnika. Zawodnicy Barkom-Każany byli skazywani na pożarcie, ale w PlusLidze spisują się bardzo dzielnie, w 27 meczach wygrali sześć razy, zajmują trzecie miejsce od końca w tabeli i już zapewnili sobie utrzymanie - nie jest to najgorszy wynik w lidze, która jest topowa w skali kontynentu i świata.