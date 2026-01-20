"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Romka Janika. To niezwykle trudny moment dla całego klubu, drużyny oraz wszystkich, którzy mieli okazję go poznać, na boisku i poza nim. W tych bolesnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia oraz wsparcia Rodzinie i Najbliższym Romka. Jesteśmy z Wami myślami i sercem" - czytamy na oficjalnym koncie klubu Żubry Białystok.

Roman Janik nie żyje. Jeszcze w piątek rozegrał mecz

Hołd wychowankowi UKS Komorów oddaje też między innymi beniaminek Orlen Basket Ligi, klub Miasto Szkła Krosno. "Dotarła do nas bardzo przykra informacja. Odszedł Roman Janik, nasz były zawodnik, który w sezonie 2021/2022 z dumą reprezentował barwy Miasta Szkła Krosno. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju. Na zawsze pozostaniesz częścią naszej koszykarskiej rodziny" - czytamy na stronie podkarpackiego zespołu.

Śmierć Janika spowodowała naturalną reakcję, mianowicie zaplanowany na środę mecz Żubrów Białystok w ramach 20. kolejki Pekao S.A. 1 Liga nie dojdzie do skutku. Rywalem miała być drużyna KKS Polonia Warszawa. Nowy termin dopiero zostanie ustalony.

"Dodatkowo w tych niezwykle trudnych chwilach w związku z bolesną stratą Romka, który był ważnym zawodnikiem oraz przede wszystkim człowiekiem w naszym klubie, zarząd klubu podjął decyzję o objęciu wszystkich zawodników oraz członków sztabu szkoleniowego wsparciem i opieką psychologiczną" - czytamy na profilu Żubrów w mediach społecznościowych.

Rys dotyczący kariery Romana Janika przedstawiła oficjalna strona Polskiej Ligi Koszykówki. "Przygodę z koszykówką rozpoczął w UKS Komorów. Po ukończeniu 18. roku życia trafił do pierwszoligowego wówczas MKS Znicz Basket Pruszków, gdzie z przerwami rozegrał pięć sezonów i 109 meczów. Na parkietach Pekao S.A. 1 Ligi Mężczyzn Roman Janik reprezentował również barwy SKK Siedlce, Miasto Szkła Krosno, Decka Pelplin, WKS Śląsk II Wrocław a ostatnio Żubrów Abakus Okna Białystok. Ostatnie spotkanie w klubie z Podlasia rozegrał w piątek 16 stycznia".

Dodano, że w seniorskich rozgrywkach reprezentował także barwy dwóch stołecznych klubów: KS Shmoolky Warszawa i MUKS Hutnik Warszawa. W grudniu 2020 roku został wybrany najlepszym zawodnikiem Suzuki 1 Ligi. Z kolei w sezonie 2017/2018 znalazł się w pierwszej piątce grupy B 2 Ligi Mężczyzn.

