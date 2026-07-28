Szykuje się głośny powrót do polskiej ligi. Są wieści ws. Szweda

Viktor Gaddefors zrobił prawdziwą furorę na parkietach ORLEN Basket Ligi w sezonie 2024/2025. Na jego grę w barwach Arriva Polskiego Cukru Toruń patrzyło się z ogromną przyjemnością. Szwed był jednym z czołowych graczy toruńskiej ekipy, która okazała się rewelacją rozgrywek, zachodząc aż do ćwierćfinału, mimo że klub nie dysponował wielkim budżetem na zawodników. Trenerowi Srdjanowi Suboticiowi udało się zmontować zespół, który był postrachem dla najlepszych w lidze.

Szwed imponował wszechstronnością i dużą inteligencją w grze. Łącznie wystąpił w 36 meczach, w których średnio notował 13.3 punktu, 6.3 zbiórki i 4.4 asyst. Miał sześć spotkań, w których skompletował double-double.

Wiemy, że torunianie podjęli próbę zatrzymania Szweda w swoich szeregach. Zaoferowali mu nową umowę na znacznie lepszych warunkach finansowych. Oferta z Tajwanu była jednak na bardzo wysokim, nieosiągalnym dla klubów PLK, poziomie.

Gaddefors w poprzednim sezonie - w barwach New Taipei - wystąpił w 32 meczach na Tajwanie, notując średnio 13.9 pkt i 9.4 zbiórki. Miał 65-procentową skuteczność w rzutach za 2 pkt, co było drugim wynikiem w rozgrywkach.

Powrót po rocznej przerwie

Gaddefors wraca do Polskiej Ligi Koszykówki po rocznej przerwie. Wraca do miejsca, w którym czuł się znakomicie. Reprezentant Szwecji podpisał umowę z zespołem Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń.

Nie ma co ukrywać, że takie transfery wzbudzają duże poruszenie w koszykarskim środowisku. Pozyskanie Gaddeforsa to duży ruch klubu, który w ostatnim sezonie nawet nie załapał się do TOP10 (faza play-in).

To doświadczony i wszechstronnie uzdolniony skrzydłowy, który sam o sobie mówi, że jest "all-around player". Trudno mu wskazać dominujący element w jego grze. Dobrze czuje się z piłką w rękach, przez co może tworzyć przewagi i kreować pozycje dla kolegów. Potrafi też zdobywać punkty, ale - jak sam podkreśla - woli podawać i szukać asyst.

- Moją największą zaletą jest fakt, że graczem wszechstronnym (all-around player). Nie mam jednego dominującego elementu w swojej grze. Bycie takim point-forwardem bardzo mi odpowiada. Lubię mieć piłkę w rękach i angażować innych zawodników. Podawanie sprawia mi więcej radości niż zdobywanie punktów - podkreśla.

To piąty (i ostatni) obcokrajowiec w toruńskiej ekipie na sezon 2026/2027. Wcześniej kontrakty podpisali: Luka Sakota, Kristaps Kilps, Isaiah Cousins i Bennett Vander Plas.

Viktor Gaddefors Kai Taller/Arena Akcji Newspix.pl

Mareks Mejeris LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News

LANDRIUS HORTON LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News





King Szczecin - Arriva Twarde Pierniki Toruń. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport