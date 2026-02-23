Zacznijmy od dwóch klubów, które w ostatnich godzinach dokonały zmian w swoich składach. AMW Arka Gdynia zakontraktowała 24-letniego Milana Barbitcha, który zajmie w składzie zwolnionego Courtneya Rameya. Francuz ostatnio występował w lidze greckiej, ale nie był to zbytnio udany rozdział w jego karierze. Teraz będzie chciał odbudować się w barwach AMW Arki Gdynia. To wysoki i wszechstronny gracz obwodowy, który potrafi zagrać na dwóch pozycjach. Arka - co udało nam się ustalić - nie planuje kolejnych ruchów kadrowych. Do rotacji - po wielu tygodniach przerwy - wróci Einaras Tubutis, litewski podkoszowy.

Kolejnego obcokrajowca (już 11. w tym sezonie!) zakontraktowali przedstawiciele Miasta Szkła Krosno. Beniaminek PLK zdecydował się na podpisanie umowy z 27-letnim Marcusem Shaverem Jr., który w tym sezonie w barwach Yalovasporu rozegrał cztery spotkania na zapleczu ligi tureckiej. Ten ruch wynika z nie najlepszej dyspozycji Charlesa Jacksona. Krośnianie za wszelką cenę chcą utrzymać się na poziomie ORLEN Basket Ligi. Kolejny transfer gracza zagranicznego oznacza opłatę licencyjną do ligi w wysokości 75 tys. zł.

Rewelacja rozgrywek też na zakupach

Skład ma wzmocnić także Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski. Klub, który miał duże problemy w letnim off-season, budując drużynę "za pięć dwunasta", jest rewelacją obecnych rozgrywek. Ostrowianie z bilansem 10:10 zajmują 10. miejsce w tabeli, polski trener Andrzej Urban wykonuje świetną pracę. Teraz do zespołu prowadzonego przez niego ma dołączyć 24-letni Efton Reid III (213 cm), który rozgrywa swój pierwszy sezon w Europie. Ostatnio grał w Finlandii. Amerykanin ma wzmocnić rywalizację na pozycji środkowego.

Nowego gracza podkoszowego szukają także przedstawiciele Tauron GTK Gliwice, 15. zespołu ORLEN Basket Ligi. Z kontuzją kolana zmaga się obecnie Wesley Gordon, który ma być gotowy na pierwszy mecz po przerwie reprezentacyjnej (6 marca - Trefl Sopot). Jego ewentualny brak oznacza wielką dziurę pod koszem GTK, czego dowód mieliśmy w ostatnim spotkaniu z Dzikami Warszawa. W klubie mają świadomość, że jest spory tłok na pozycjach obwodowych. Z tego powodu mocno ucierpiał Jarred Godfrey, który gra dużo mniejsze minuty niż na początku rozgrywek.

Ten gracz wzbudza spore zainteresowanie

Zwolniony niedawno przez AMW Arkę Gdynia Courtney Ramey nie może narzekać na brak ofert. Amerykanin ma zainteresowanie z klubów zagranicznych, ale też tych grających w ORLEN Basket Lidze. Z naszych informacji wynika, że koszykarz ma na stole propozycję z PGE Startu Lublin. Telefon do jego agenta wykonali też przedstawiciele Górnika Zamek Książ Wałbrzych i Miasta Szkła Krosno. Zawodnik - jak słyszymy - chce grać w zespole z dużymi aspiracjami sportowymi. Jego wynagrodzenie też nie należy do najmniejszych.

Na rynku transferowym aktywni są także przedstawiciele Śląska Wrocław, którzy do tej pory przeprowadzili tylko jedną zmianę w składzie (transfer Angela Nuneza). 18-krotni mistrzowie Polski na turnieju o Puchar Polski musieli sobie radzić bez Kadre Graya, jednego z czołowych zawodników. Kanadyjczyk zmaga się z urazem kolana i nie wiadomo, kiedy wróci do gry. Śląsk rozgląda się za nowym zawodnikiem, który dodałby jakości na pozycjach obwodowych.

W podobnej sytuacji jest Górnik Zamek Książ Wałbrzych, który ostatnio zmaga się z dużymi problemami kadrowymi. Z powodu kontuzji w Sosnowcu nie zagrali Ike Smith i Lovell Cabill, czołowi zawodnicy wałbrzyskiego zespołu. Trener Andrzej Adamek chce wzmocnić skład, ale - jak sam podkreśla - ma ograniczone środki finansowe. Nikt w Górniku nie zamierza grać ponad stan.

- Cały czas sprawdzamy rynek transferowy, choć sytuacja na tym etapie sezonu nie jest łatwa. Nie chcemy jednak robić transferu na sztukę. Zależy nam na tym, by pozyskać jak najlepszego zawodnika - mówi trener wałbrzyskiego zespołu.

Zwycięzca Pucharu Polski musi wzmocnić skład

Najlepszą drużyną podczas Pucharu Polski była Energa Trefl Sopot. MVP został uznany Paul Scruggs. Sopocianie wygrali turniej, mimo że w półfinale stracili Jakuba Schenka, który w tym tygodniu przejdzie zabieg kontuzjowanej ręki. Jego przerwa ma potrwać 8-10 tygodni. To ogromny problem dla trenera Mikko Larkasa, bo Schenk był nie tylko kapitanem, ale też jednym z najważniejszych zawodników na parkiecie. To on organizował grę zespołu. Przed fińskim szkoleniowcem trudna decyzja podjęcia: "jakiego profilu gracza pozyskać, by być konkurencyjnym w lidze pod nieobecność Schenka?" W klubie już trwają gorące analizy. Trwa również sprawdzanie rynku i swoich możliwości finansowych. Bardzo możliwy jest wariant z posiadaniem siedmiu graczy zagranicznych (jeden siedziałby na trybunach).

Nie ma co ukrywać, że przerwa reprezentacyjna to idealny moment na to, by wzmocnić skład przed najważniejszą częścią rozgrywek. Prawda jest taka, że większość klubów w PLK ma rękę na pulsie i sprawdza dostępne opcje. W tym gronie są także Anwil Włocławek czy Dziki Warszawa. Nie wiadomo jak zachowają się władze ORLEN Zastalu po stracie Sagaby Konate, który doznał poważnej kontuzji ręki na turnieju w Sosnowcu.

