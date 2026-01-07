Partner merytoryczny: Eleven Sports

Syn legendy buduje pozycję w lidze. Latem… miał problem z pracą

Michał Pluta, syn Andrzeja, legendy polskiej koszykówki, zaczyna się rozpychać łokciami w ORLEN Basket Lidze. To niespodziewany zwrot akcji po tym jak w poprzednich sezonach miał problemy z regularną grą, a latem odczuł na własnej skórze niepewność związaną z brakiem chętnych na jego usługi.

Koszykarz w żółto-niebieskim stroju podczas meczu na hali, wykonujący rzut piłką do kosza, w tle widoczna grupa kibiców ubranach na czerwono.
Michał PlutaWojciech Szubartowski / Arena AkcjiNewspix.pl

23-letni Michał Pluta miał umowę na sezon 2025/2026 z Zastalem Zielona Góra, ale klub zrezygnował z niego pod koniec czerwca, wykorzystując konkretny zapis w kontrakcie. Nowy trener Arkadiusz Miłoszewski nie widział przestrzeni do współpracy z nim, stawiając innych graczy wyżej w swojej hierarchii.

Agent Pluty przez całe lato szukał mu nowego pracodawcy, ale nie było za bardzo chętnych na jego zakontraktowanie. Koszykarz trenował w Wałbrzychu, ale długo tam miejsca nie zagrzał. W połowie września - na kilkanaście dni przed rozpoczęciem rozgrywek - pojawił się temat ewentualnej gry w Stali Ostrów Wielkopolski, w klubie, który budował drużynę za "pięć dwunasta" za bardzo małe pieniądze.

Obniżył wymagania finansowe

Plutę bardzo chciał w swoim składzie trener Andrzej Urban. Ciekawostką jest fakt, że polski szkoleniowiec już kilka lat temu widział go w swoim składzie. Wtedy strony nie porozumiały się w sprawie umowy. Pluta trafił do innych klubów, ale niczym specjalnym się nie wyróżniał. Nie mógł znaleźć swojego miejsca, ani trenera, który by mu zaufał.

We wrześniu - gdy budżet Stal był już praktycznie zamknięty - Pluta mocno zszedł ze swoich oczekiwań, by trafić do zespołu Andrzeja Urbana. Zrobił dwa (może nawet trzy) kroki do tyłu pod kątem finansowym. Wszystko po to, żeby w końcu znaleźć się w klubie, w którym trener bardzo go chce. Miał przekonanie, że to właśnie w Stali będzie mógł zafunkcjonować na poziomie ORLEN Basket Ligi.

- Bardzo zależało mi na tym transferze. Już kilka lat temu chciałem go w swojej drużynie, ale wtedy się po prostu nie dogadaliśmy. Wierzę w tego chłopaka. Mocno się poświęcił latem, by znaleźć się w miejscu, w którym będzie mógł grać - mówi nam Andrzej Urban, trener Stali Ostrów Wielkopolski.

    Niełatwe początki

    Na początku sezonu Pluta nie grał zbyt dużo. Nawet pojawiły się głosy, że niepotrzebnie wybrał Stal, mógł trafić do I ligi, by tam kontynuować karierę. Koszykarz był jednak cierpliwy, nie zważał na pojawiające się komentarze. Pracował ciężko, by zdobyć zaufanie i przekonać go do siebie.

    Taki kluczowy moment nastąpił w spotkaniu z Miastem Szkła Krosno, gdy w ostrowskim zespole pojawiły się problemy kadrowe, a Pluta wskoczył do pierwszej piątki. Stanął na wysokości zadania. Spełnił oczekiwania trenera w kontekście organizacji gry. Co prawda punktów nie zdobył, ale zanotował 7 asyst. Od tego momentu regularnie pojawia się w wyjściowym składzie Stali (siedem meczów z rzędu).

    Myślę, że Michał Pluta potrzebował miejsca, w którym będzie czuł zaufanie ze strony trenera i kolegów z drużyny. Wiemy, że na początku tego sezonu, gdy przegrywaliśmy, a on nie grał, były różne głosy ze strony ludzi. Wierzyłem jednak, że dając mu szansę, to on w przyszłości odwdzięczy się dobrą grą. Bardzo szybko zaczął spłacać ten kredyt zaufania. Chciałbym dodać, że Michał sam sobie zapracował na to, w którym jest obecnie miejscu
    podkreśla Andrzej Urban.

    Pluta w tym sezonie średnio notuje jak na razie 7,1 punktu (najlepszy wskaźnik w karierze) i 2,3 asysty na mecz. Z każdym kolejnym tygodniem buduje swoją pozycję w zespole i w lidze, stając się coraz ważniejszym graczem w rotacji Andrzeja Urbana. Temu bardzo zależy na tym, by wykorzystać drzemiący w potencjał u 23-latka.

    - W tym sezonie otrzymałem szansę i minuty. Z tego powodu jestem bardzo zadowolony. Wiadomo, że zawsze jest niedosyt i chce się więcej, ale cieszę się z małych rzeczy. Swoją pracą chcę zapracować na jeszcze większą rolę i minuty w zespole - komentuje Michał Pluta.

    Każdy idzie swoją drogą

    Dwa ostatnie mecze były kapitalne w wykonaniu Pluty, który przeżywa prawdziwy renesans formy. Łącznie zdobył w nich aż 38 punktów, prowadząc Stal do ważnego i niespodziewanego zwycięstwa nad Energą Treflem Sopot.

    - Michał musi twardo stąpać po ziemi. Udowadnia, że jest graczem ligowym, ale musi też twardo stąpąć po ziemi, bo jeszcze dużo praca przed nim - zauważa Andrzej Urban.

      Szkoleniowca Stali pytamy o porównanie Michała do Andrzeja, starszego brata, który jest etatowym reprezentantem Polski, a także mistrzem kraju z Legią Warszawa. To gracz, o którym zaczyna być coraz głośniej w Europie. Ostatnio Jerrick Harding w rozmowie z Interią zachwycał się umiejętnościami polskiego rozgrywającego. Czy jest sens ich porównywać? Urban twierdzi, że nie, bo obaj kroczą innymi drogami.

      - Michał nie jest w cieniu brata, choć oczywiście widać podobieństwo w ich grze. Ma świetne wzorce w rodzinie, do których może równać. Nie ma jednak sensu nakładać na niego niepotrzebną presję, bo każdy z nich z idzie swoją drogą - komentuje polski trener.

