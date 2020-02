Koszykarze mistrza kraju Anwilu Włocławek jako pierwsi awansowali do niedzielnego finału turnieju o Puchar Polski. Pokonali w Warszawie HydroTruck Radom 108:89. W meczu o to trofeum zagrają po trzech latach przerwy.

W ćwierćfinale Suzuki PP Anwil wygrał ze Startem Lublin 87:81, a HydroTruck rozgromił Legię Warszawa 85:58.

Najciekawsza była pierwsza kwarta spotkania, w której kibice obejrzeli kilka zwrotów akcji. Od 7:0 dla Anwilu na początku po 23:30 na koniec inauguracyjnej odsłony. W drugiej trafiający od początku meczu za trzy radomianie (do przerwy 10 celnych na 25 prób) prowadzili nawet różnicą 10 punktów (43:33). Ostatnie pięć minut przed zejściem do szatni należało jednak zdecydowanie do mistrzów Polski, którzy wygrali ten fragment 18:0 i objęli ośmiopunktowe prowadzenie 51:43.

Po powrocie na boisko bez problemów powiększali przewagę, która w 26. minucie wynosiła już 74:51 i do końca kontrolowali sytuację na parkiecie.

- Dobre momenty w naszej grze przyszły, gdy zaczęliśmy bronić z energią, nie na radar, na dwa metry. To wszystko odmieniło. W ostatnich pięciu minutach zmieniliśmy też sposób obrony, ale na pewno zagraliśmy bardziej agresywnie - ocenił trener Anwilu Igor Milicić.

Anwil zagra w finale pierwszy raz od trzech lat. Po puchar sięgnął ostatnio w 2007 roku.

Rywala włocławian wyłoni wieczorny mecz Stelmetu Enea BC Zielona Góra z Polskim Cukrem Toruń.

Anwil Włocławek - HydroTruck Radom 108:89 (23:30, 28:13, 31:19, 26:27)

Anwil: Chase Simon 26, Ricky Ledo 16, Chris Dowe 14, Shawn Jones 15, Michał Sokołowski 14, Rolandas Freimanis 13, Krzysztof Sulima 7, Szymon Szewczyk 4, Igor Wadowski, Adam Piątek, Oliwier Bednarek.

HydroTruck: Rod Camphor 24, Carl Lindbom 13, Marcin Piechowicz 12, Filip Zegzuła 10, Daniel Wall 10, Obie Trotter 9, Adrian Bogucki 7, Wojciech Wątroba 4, Aleksander Lewandowski.