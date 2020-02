Suzuki Puchar Polski. Anwil Włocławek w półfinale

Koszykarze Anwilu Włocławek pokonali w Warszawie Start Lublin 87:81 i zostali drugimi półfinalistami Suzuki Pucharu Polski. O finał mistrzowie kraju zmierzą się w sobotę z HydroTruckiem Radom, który był lepszy od stołecznej Legii 85:58.

Spotkanie Anwilu ze Startem było zacięte i stało na niezłym poziomie. Mistrz Polski z Włocławka dobrze rozpoczął i prowadził 8:0 po niespełna dwóch minutach.

Wówczas doszło do zderzenia głowami, w walce o piłkę, Grzegorza Grochowskiego ze Startu i Amerykanina McKenzie Moore’a, który w barwach Anwilu debiutował 9 lutego w ligowym meczu z Treflem. Moore wstał o własnych siłach, a Polaka słaniającego się na nogach znieśli z boiska koledzy. Mecz przerwano na kilka minut, zaś pod koniec pierwszej kwarty Grochowski z opatrunkiem na twarzy opuścił halę na noszach i został odwieziony do szpitala. Amerykanin wrócił do gry w drugiej połowie.

Lublinianie systematycznie niwelowali straty walcząc o każdą piłkę i mając lepszą skuteczność z gry. W 15. minucie Anwil wygrywał tylko 30:29, a ostatnie akcje w tej kwarcie dały Startowi minimalne prowadzenie (40:36).

Zacięta trzecia kwarta, w której było pięć remisów zapowiadała emocje do końca. I tak było, bo lublinianie grali bez respektu dla mistrza. Włocławianie uzyskali wyraźniejsza przewagę dopiero od 37. minuty, po akcjach zza linii 6,75 m Łotysza Rolandsa Freimanisa i Ricky Ledo prowadzili 81:72 na 150 sekund przed końcem.

"Przyjechaliśmy do Warszawy nie żeby zagrać, tylko by zdobyć puchar. To nasz cel" - powiedział prezes Anwilu Arkadiusz Lewandowski.

W piątek o prawo gry w półfinale powalczą Stelmet Zielona Góra z Treflem Sopot i Asseco Arka Gdynia z wicemistrzem kraju Polskim Cukrem Toruń.

W Suzuki Pucharze Polski występuje siedem najlepszych drużyn w tabeli ekstraklasy na 6 stycznia oraz gospodarz turnieju - Legia Warszawa.

Wyniki finałowego turnieju Suzuki PP:

ćwierćfinały:

HydroTruck Radom - Legia Warszawa 85:58 (20:9, 28:19, 15:18, 22:12)

Hydrotruck: Rod Camphor 18, Carl Lindbom 15, Marcin Piechowicz 12, Wojciech Wątroba 9, Obie Trotter 8, Adrian Bogucki 8, Filip Zegzuła 7, Aleksander Lewandowski 4, Daniel Wall 3, Krystian Tyszka 1.

Legia: Jakub Nizioł 14, Michał Michalak 13, Kahlil Dukes 13, Keanu Pinder 8, Adam Linowski 4, Sebastian Kowalczyk 2, Mariusz Konopatzki 2, Patryk Nowerski 2, Przemysław Kuźkow 0;

Start Lublin - Anwil Włocławek 81:87 (18:25, 24:14, 22:23, 17:25)

Start: Mateusz Dziemba 19, Brynton Lemar 18, Martins Laksa 13, Kacper Borowski 12, Bartłomiej Pelczar 6, Damian Jeszke 5, Jimmie Taylor 3, Jacek Jarecki 3, Roman Szymański 2, Grzegorz Grochowski 0,

Anwil: Michał Sokołowski 19, Rolands Freimanis 19, Chris Dowe 13, Chase Simon 11, Ricky Ledo 8, Szymon Szewczyk 8, Shawn Jones 6, Krzysztof Sulima 2, McKenzie Moore 1, Igor Wadowski 0;

Program:

piątek, 14 lutego

ćwierćfinały:

Stelmet BC Enea Zielona Góra - Trefl Sopot (18.00)

Polski Cukier Toruń - Asseco Arka Gdynia (20.30)

sobota, 15 lutego

półfinały:

Hydrotruck - Anwil (15.00)

Stelmet/Trefl - Polski Cukier/Arka (19.00)

niedziela, 16 lutego

finał (18.00)