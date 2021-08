Klub z Zielonej Góry ma dwa zwycięstwa w meczach o tę stawkę (2016 i 2020). Stal stanie po raz drugi przed szansą zdobycia pucharu (w 2019 r. uległa mistrzowi Anwilowi Włocławek).

"Zobaczymy po środowym meczu, jak daleko jesteśmy (w przygotowaniach do sezonu - PAP) po pracy, którą wykonaliśmy. Chcemy grać agresywną, szybką, energetyczną koszykówkę, tak jak w poprzednim sezonie. Chcę też utrzymać zespołowość, jaką mieliśmy w poprzednich rozgrywkach" - powiedział na konferencji prasowej trener Stali Igor Milicic.

"Każdy będzie szukał szansy na zwycięstwo, ale to tylko pierwszy mecz sezonu, a my się przygotowujemy do całych rozgrywek, a nie jednego meczu ze Stalą. Mamy na ten moment bardzo dobrą drużynę, wierzę w tych chłopaków" - powiedział szkoleniowiec Zastalu Serb Oliver Vidin.

Reklama

Przed rokiem w spotkaniu rozegranym w Kaliszu zielonogórzanie pokonali Anwil 75:66.

"Spotkają się dwie dobre drużyny, które będą chciały zdobyć puchar. Spotkanie pokaże, czy już potrafimy wejść na najwyższy poziom swoich umiejętności, zagrać taką koszykówkę, jak trener od nas wymaga" - powiedział nowy zawodnik Stali, kadrowicz Damian Kulig.

Zdaniem Jarosława Zyskowskiego, który po roku spędzonym w lidze hiszpańskiej powrócił do Zastalu, wierzy, że nadchodzący sezon będzie dla niego równie udany jak poprzedni w Zielonej Górze - został wtedy najlepszym graczem ligi (MVP) i mistrzem kraju w skróconym przez pandemię sezonie.

"Są cele zespołowe, skupiam się na ich realizacji i nie wyznaczam sobie indywidualnych, bo koszykówka to sport drużynowy. Mamy nowy skład i nowego trenera. Czas będzie działać na naszą korzyść. To nie jest sprint, tylko maraton, ale oczywiście przyjechaliśmy tutaj po to, aby wygrać pierwsze trofeum w sezonie" - podkreślił reprezentant kraju.

Superpuchar Polski rozgrywany jest od 1999, choć nieprzerwanie dopiero od 2010 r. Do tej pory odbyło się 15 spotkań. Najwięcej trofeów - trzy ma Anwil. Wałbrzych po raz pierwszy gości tę imprezę.

Od 2018 r. drużyny walczą o trofeum im. Adama Wójcika, jednego z najlepszych koszykarzy w historii tej dyscypliny w Polsce. Osiem razy zdobywał mistrzostwo Polski (Mazowszanka Pruszków, Śląsk Wrocław - cztery, Prokom Trefl Sopot - trzy). Był też mistrzem Belgii z ekipą Spirou Charleroi. Jako pierwszy Polak zagrał w elitarnej Eurolidze. W reprezentacji rozegrał 169 meczów i wystąpił w czterech mistrzostwach Europy. Zmarł na białaczkę 26 sierpnia 2017 r. w wieku 47 lat.