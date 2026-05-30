Stal robi transfer. Ujawniamy nazwisko
Interia ustaliła, że szefowie Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski rozpoczęli budowę składu na sezon 2026/2027. Z naszych informacji wynika, że klubowi udało się zatrudnić 29-letniego Karla-Johana Lipsa. To kolejny przedstawiciel krajów nadbałtyckich w ostrowskim zespole.
Stal Ostrów Wielkopolski ma za sobą bardzo udany sezon 2025/2026. Ostrowianie - pod wodzą trenera Andrzeja Urbana - byli rewelacją rozgrywek, wygrywając 16 z 30 meczów w rundzie zasadniczej. Ostatecznie zajęli 10. miejsce, pozostawiając po sobie bardzo dobre wrażenie.
Polski trener - w trakcie trwania sezonu - po raz kolejny udowodnił, że potrafił rozwijać zawodników - zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Duże postępy zrobili Quan Jackson, Michał Pluta czy Trenton Gibson. W roli weterana znakomicie odnalazł się Mareks Mejeris. Wiemy, że każdy z nich otrzymał ofertę na nowy sezon od ostrowskiego klubu. Ważną umowę ma Daniel Gołębiowski.
To pierwszy transfer Stali
Stal nie próżnuje i jest bardzo aktywna na rynku transferowym. Z naszych informacji wynika, że ostrowianie przeprowadzili już pierwszy ruch kadrowy pod kątem nowego sezonu.
Tym wyborem jest 29-letni Karl-Johan Lips. To reprezentant Estonii. To też trzeci gracz z tego kraju, który założy koszulkę ostrowskiego klubu. Wcześniej w barwach Stali gra Mart Rosenthal i Siim-Sander Vene.
Trener Andrzej Urban nie ukrywa, że bardzo lubi zawodników z państw nadbałtyckich. Ma szeroką historię ze współpracy z tymi graczami, którzy świetnie odnajdywali się w jego systemie. Z Lipsem ma być podobnie.
To wszechstronny - i potężnie zbudowany - skrzydłowy (205 cm), który może też występować jako środkowy. Lips to świeżo upieczony mistrz Estonii z zespołem Tartu, który pokonał w finale Kalev/Cramo 3:2. W decydującym spotkaniu koszykarz miał 7 punktów, 12 zbiórek i 4 asysty.
Lips, który operuje lewą ręką (potrafi rzucić za 3 pkt), ma za sobą bardzo udany sezon na parkietach ligi łotewsko-estońskiej. Koszykarz średnio notował 14.3 pkt i 9.5 zbiórki na mecz. Miał 13 spotkań z double-double na koncie.
Warto dodać, że Lips miał 17.7 pkt i 9.5 zbiórki w sześciu meczach w rozgrywkach FIBA Europe Cup. Estończyk rywalizował z zespołem Rostock Seawolves (prowadzony przez Przemysława Frasunkiewicza). W obu spotkaniach zdobył łącznie aż 45 punktów.
Lips w swojej karierze występował także w lidze bułgarskiej i na zapleczu włoskiej ekstraklasy.
Teraz 29-letni Estończyk po raz pierwszy sprawdzi się na parkietach ORLEN Basket Ligi.