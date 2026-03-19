Na początku marca pisaliśmy o tym, że Śląsk Wrocław planuje zatrudnić dwóch nowych graczy: podkoszowego i rozgrywającego. Tym pierwszym okazał się Jarvis Williams, który zastąpił Jareda Colemana-Jonesa (rozwiązano z nim kontrakt za porozumieniem stron). Amerykanin wzmocnił strefę podkoszową. Trener Ainars Bagatskis liczy na jego doświadczenie, fizyczność i szybkość.

Z naszych informacji wynika, że tym drugim graczem ma być 24-letni Kyrell Luc (180 cm - leworęczny rozgrywający). Ten transfer to oczywiście efekt kontuzji Kadre Graya, podstawowego playmakera. Kanadyjczyk po raz ostatni wystąpił 10 lutego podczas spotkania z Cedevitą Lublana. Wtedy nabawił się urazu kolana i do dzisiaj pauzuje. Data jego powrotu do gry nadal nie jest znana.

Śląsk szukał gracza, który poszerzy rotację i rywalizację na pozycjach obwodowych. Było kilka kandydatur. Ostatecznie wybór padł na zawodnika, który rozgrywa swój pierwszy sezon w Europie.

24-letni Luc ma za sobą czteroletni pobyt w NCAA. W tym czasie odwiedził trzy uczelnie: College of the Holy Cross, St. Bonaventure i Longwood. Na ostatnim roku studiów średnio notował 10 punktów i 3.2 asyst na mecz.

Ośmiu obcokrajowców w składzie

Swoją przygodę z Europą zaczął od gry w Serbii. Podpisał umowę z zespołem KK Sloga. Wystąpił w 9 meczach ligi serbskiej, prezentując bardzo równą i wysoką formę. Miał ponad 22 punkty i 7 asyst na mecz. Dobre występy zaowocowały przenosinami do Ligi Adriatyckiej. Zawarł umowę z KK Mega Basket.

Tam wystąpił w 13 meczach, w których średnio notował 10.5 pkt i 3.2 asyst. Swoje ostatnie spotkanie rozegrał 19 marca przeciwko Krka (14 pkt w 33 minuty). Do Wrocławia ma przylecieć na początku przyszłego tygodnia.

Z naszych informacji wynika, że Wrocławianie patrzą na Luca jako perspektywicznego gracza, w którego warto zainwestować. Jest on w planach klubu na kolejne rozgrywki.

Warto dodać, że Luc będzie ósmym obcokrajowcem w składzie wrocławskiego klubu. Po powrocie Graya, aż dwóch graczy w trakcie meczu będzie musiało siedzieć na trybunach. W ostatnim czasie można także usłyszeć plotki o możliwym rozstaniu z Angelem Nunezem. Nikt jednak tego w klubie nie potwierdza.

Mateusz Ponitka, Jordan Loyd, Michał Sokołowski, Aleksander Balcerowski, Andrzej Pluta ADRIAN SLAZOK/REPORTER East News

Jakub Szumert Piotr Matusewicz East News

LANDRIUS HORTON LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News

