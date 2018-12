Sasza Zagorac koszykarzem Trefla Sopot

Sasza Zagorac został w piątek nowym koszykarzem Trefla Sopot. 34-letni i mierzący 206 cm Słoweniec, który rok temu został z reprezentacją swojego kraju mistrzem Europy, podpisał kontrakt do końca sezonu.

Pierwszy sukces Zagorac zanotował w wieku 20 lat, kiedy w 2004 roku został z Olimpiją Lublana mistrzem Słowenii. Później występował w Austrii, Hiszpanii, Iranie, Włoszech, Bułgarii, Rosji i Węgrzech, a w tym sezonie grał w drużynie Al-Riffa z Bahrajnu - w trzech spotkaniach notował przeciętnie 20,7 punktu, 15 zbiórek i 3 asysty.

Nowy nabytek Trefla jest wielokrotnym reprezentantem swojego kraju. Największy sukces odniósł w 2017 roku, kiedy świętował tytuł mistrza Europy. Zagorac nie grał jednak w drużynie narodowej pierwszych skrzypiec. Wystąpił w siedmiu meczach, w sumie spędził na parkiecie 28 minut i zdobył siedem punktów.

- Przyjście Zagoraca, który od kilkunastu lat gra na najwyższym poziomie, da nam dużą jakość, ale też niezbędną dawkę doświadczenia. Początek sezonu pokazał, że nasz zespół potrzebuje właśnie spokoju i doświadczenia, co było widoczne szczególnie w kluczowych momentach spotkań. Zagorac przychodzi do nas jako wsparcie na obu pozycjach podkoszowych, ale nie jest to zawodnik, który trzyma się wyłącznie blisko obręczy - dobrze rzuca z dystansu, potrafi także współpracować z resztą zespołu. Ważne są też jego cechy charakteru, to typ zwycięzcy i wojownika, który nigdy nie odpuszcza - skomentował prezes Trefla Marek Wierzbicki.

Słoweniec ma pojawić się w Sopocie w sobotę wieczorem, ale w niedzielnym derbowym spotkaniu w Starogardzie Gdańskim z Polpharmą jeszcze nie wystąpi. W barwach nowej drużyny powinien zadebiutować dzień przed Wigilią, kiedy Trefl podejmie TBV Start Elbląg.

Zagorac ma odmienić oblicze ekipy, która fatalnie rozpoczęła ligowe rozgrywki. W dziewięciu meczach sopocianie odnieśli tylko jedno zwycięstwo i plasują się w tabeli ekstraklasy na przedostatniej 15. pozycji. Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu do Trefla dołączy jeszcze uniwersalny obwodowy amerykański zawodnik.

Kiepskie wyniki zespołu utratą pracy okupił trener Marcin Kloziński. Zastąpił go Jukka Toijala, który jest pierwszym fińskim szkoleniowcem w polskiej lidze.

Marcin Domański