Puchar Europy koszykarzy. Balcerowski i Slaughter widoczni, zwycięstwo Herbalife

Rozgrywający reprezentacji Polski koszykarzy A.J. Slaughter i środkowy Aleksander Balcerowski byli ważnymi zawodnikami Herbalife Gran Canaria, która wygrała niespodziewanie we Francji 84:74 z Boulogne Metropolitans 92 w pierwszym meczu 1/4 finału Pucharu Europy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Damian Kulig: Mecz musiał podobać się kibicom (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Francuzi przystępowali do play off jako liderzy grupy F (bilans 4-2), a ekipa Herbalife była druga w grupie H (3-3).



20-letni Balcerowski grał przez 23 minuty i uzyskał dla hiszpańskiej ekipy 10 punktów, trafiając cztery z sześciu rzutów za dwa punkty oraz obydwa wolne (miał też jedno pudło zza linii 6,75 m). Na swoje konto w statystykach zapisał też trzy zbiórki, trzy asysty, przechwyt, nie miał żadnej straty.



Slaughter przebywał na parkiecie 20 minut i zdobył 11 pkt. Trafił trzy z sześciu rzutów za dwa punkty oraz pięć z sześciu wolnych (spudłował też cztery próby zza linii 6,75 m). Miał ponadto pięć asyst, zbiórkę i stratę.



Najwięcej punktów dla zwycięzców uzyskał Amerykanin Seal Kilpatrick - 17.



Mecz numer dwa odbędzie się 26 marca na Gran Canarii, a gdyby potrzebny był trzeci, decydujący, to koszykarze obydwu ekip ponownie wrócą do Francji (31 marca).



W przypadku końcowego sukcesu zespół Slaughtera i Balcerowskiego w półfinale PE zmierzy się z lepszym z pary AS Monaco - Buducnost Voli Podgorica.



Reklama

olga/ krys/