Puchar Europy FIBA. Stal - Szolnoki 90:80

Koszykarze Arged BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski pokonali we Włocławku węgierski Szolnoki Olajbanyasz 90:80 (26:19, 21:22, 22:22, 21:17) w pierwszym meczu grupy C Pucharu Europy FIBA. W kolejnym spotkaniu zagrają w czwartek ze Sportingiem CP Lizbona.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. TAURON Liga. E.LECLERC MOYA Radomka Radom - DPD Legionovia 3-1. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Ostrowianie zanotowali udany start w europejskich pucharach nie bez kłopotów pokonując czołowy zespół z Węgier. Dzięki świetnej dyspozycji rzutowej w pierwszej połowie wygrywali już 45:30, trafiając dziewięć rzutów z 12 za trzy punkty. Nie potrafili jednak do końca utrzymać koncentracji, Węgrzy wykorzystywali przestoje rywala, a krótko przed przerwą zmniejszyli straty do sześciu "oczek".



Kolejne kwarty wyglądały dość podobnie; podopieczni Igora Milicica uzyskiwali ponad 10-punktową przewagę, ale szybko ją tracili i drużyna z Szolnoku była cały czas w kontakcie. Węgrów "przy życiu" utrzymywał niezwykle skuteczny Roko Badzim. Chorwat w czwartej kwarcie dwukrotnie popisał się celnymi "trójkami" (w całym meczu zaliczył osiem udanych prób) i Szolnoki objęło prowadzenie 77:75, a chwilę później przewaga węgierskiego zespołu urosła do czterech punktów



Na niespełna trzy minuty przed końcem Jakub Garbacz i Taurean Green trafili "za trzy", a chwilę później Chris Smith celnie rzucił z ośmiu metrów nad rękami przeciwnika i ostrowianie mogli odetchnąć. W kolejnej akcji najlepszy na boisku Smith po indywidualnej akcji przesądził losy spotkania, a Milicic mógł dopisać kolejne, siódme zwycięstwo w roli szkoleniowca Stali.



W ostrowskiej drużynie po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją po raz pierwszy zagrał James Florence. Amerykański rozgrywający zdobył dwa punkty i zaliczył jedną asystę.



We wcześniejszym meczu grupy C Sporting CP Lizbona przegrał z izraelskim Ironi Ness Ziona 81:86.



W czwartek (początek, godz. 18) drużyna z południowej Wielkopolski zmierzy się ze Sportingiem.



Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski - Szolnoki Olajbanyasz 90:80 (26:19, 21:22, 22:22, 21:17)



Punkty:



Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp.: Chris Smith 23, George Kell 17, Jakub Garbacz 13, Taurean Green 13, Mark Ogden 8, Jarosław Mokros 7, Josip Sobin 4, Carl Lindbom 3, James Florence 2, Szymon Ryżek 0.



Szolnoki Olajbanyasz: Roko Badzim 26, Angelo Warner 14, Bojan Subotic 12, Marijan Cakarun 8, Mate Pongo 6, Levente Juhos 5, Peter Kovacs 4, Gabor Rudner 3, Peter Zsiros 2.



autor: Marcin Pawlicki



Reklama

lic/ cegl/