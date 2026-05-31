Prezes Astorii odsłania karty po awansie: Cel? Milion dolarów na graczy i TOP10

Karol Wasiek: Chciałbym na początek zapytać o emocje związane z awansem do ORLEN Basket Ligi. Staraliście się o ekstraklasę od dawna, a w finale przeciwko ŁKS-owi wcale nie było łatwo.

Bartłomiej Dzedzej, prezes Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz: Tych emocji było bardzo dużo. Szczerze mówiąc, pierwszy raz w życiu doświadczyłem czegoś takiego, że z nerwów nie spałem całą noc. Zdarzały mi się zarwane noce przez dzieci, ale żeby nie zmrużyć oka z powodu meczu - to nowość. Tych emocji u mnie, u zawodników, trenerów, wiceprezesa, a nawet w naszych rodzinach, było mnóstwo. Tak jak wspomniałeś, staraliśmy się o awans od trzech lat. Piąty mecz zawsze dokłada presji, bo wiadomo - to ostateczność, po nim nie ma już nic. Własna hala też potęguje napięcie. Każda porażka w meczu numer pięć boli, pamiętaliśmy to z Krosna, ale u siebie, przy pełnych trybunach i sporej liczbie sponsorów, chciałoby się zamknąć serię za wszelką cenę.

Co pana zdaniem zaważyło o tym awansie? Jakie czynniki okazały się kluczowe?

- Moim zdaniem najbardziej kluczowym czynnikiem było słowo "zespół". Byliśmy jednością. Nie chcę, by to zabrzmiało, że w Łodzi nie potrafili zbudować drużyny, ale tam proces wyglądał inaczej. Wiadomo, ile było zmian trenerów i zawodników. My nie dokonaliśmy żadnej roszady. Cały sezon rozegraliśmy jednym składem i to był klucz. Połowa zespołu została z poprzedniego sezonu, a jeśli doliczymy sztab, to nawet więcej. To była nasza siła. Chłopacy chcieli pójść za sobą w ogień. Gdy ktoś miał problemy zdrowotne albo słabszy moment, nie było pretensji, tylko wsparcie. Najlepiej odczuliśmy to w finałach, kiedy cała drużyna wspierała Martyce'a Kimbrougha, by go odblokować. Wierzyliśmy w niego, a on odpłacił nam się w najpiękniejszy możliwy sposób w decydującym starciu.

Chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało: kluczem do sukcesu byli kibice. To oni są z tym klubem od zawsze, oni go uratowali i odbudowali. Dziś, razem z naszymi wspaniałymi sponsorami, stanowią naszą największą siłę. Wszyscy widzieli tę energię podczas finału.

Jako ciekawostkę powiem, że prezes dużej firmy – nie będącej naszym sponsorem – kupił miejsca przy parkiecie dwa dni przed meczem. Nigdy wcześniej go nie spotkałem. Po meczu przysłał mi list gratulacyjny. Napisał, że regularnie bywa na meczach NBA i nie spodziewał się, że w Bydgoszczy można stworzyć tak fenomenalną atmosferę. To najlepsze podsumowanie tego, co wspólnie osiągnęliśmy – od zarządu, przez biuro, świetne menadżerki, media team, trenerów, zawodników, aż po najwspanialszą publiczność w Polsce.

Ten sezon pierwszej ligi był naznaczony wieloma roszadami. Zmiany w terminarzu, przetasowania w układzie sił. Przed startem rozgrywek nie zakładał, że ŁKS włączy się do walki o awans do PLK.

- Zgadza się. Przed sezonem w gronie faworytów do czołowej trójki wymieniano nas, PGE Spójnię i SKS. Potem zaczął się sezon, a ŁKS grał bardzo dobrze i był niezwykle pozytywnym zaskoczeniem. Kiedy doszło tam do kolejnych ruchów, stali się faworytem numer jeden - na pewno pod względem finansowym. Nam to paradoksalnie trochę pomogło, bo zdjęło z nas część presji. Mieliśmy już doświadczenie w grze przeciwko faworytom, pamiętaliśmy starcia ze Śląskiem Wrocław sprzed 7 lat, gdzie też była ogromna różnica budżetów. Wtedy się udało i teraz również. To pokazuje, jak bardzo pierwsza liga się rozwinęła i jakie budzi zainteresowanie. Kluby poszły w górę organizacyjnie, a budżety drastycznie wzrosły. Siedem lat temu awansowaliśmy z budżetem 1,4 mln złotych na cały klub. Dziś to około 3,8 mln złotych. To przeogromna różnica.

Skoro jesteśmy przy finansach. Jaki budżet planujecie na rozgrywki PLK?

- Z rozmów z innymi klubami wynika, że aby bić się o czołową dziesiątkę - a taki będzie nasz cel na przyszły sezon - budżet na samych zawodników musi wynieść około miliona dolarów. Wierzę, że uda nam się takie środki zgromadzić. Chcemy nie tylko utrzymać obecny poziom organizacji, ale go podwyższyć. Po spadku nie chcieliśmy się cofać, teraz musimy pójść krok do przodu i rozwinąć struktury. Jedną ze zmian, która niesie dodatkowe koszty, jest funkcja dyrektora sportowego. Został nim Michał Chyliński po zakończeniu kariery. Ostatnie sezony w polskiej koszykówce pokazują, że taki człowiek w strukturach to dziś konieczność.

Ten ruch planował pan już przed poprzednim sezonem.

- Teraz w środowisku robi się z tego wielkiego newsa, ale prawda jest taka, że ja to wiedziałem już ponad dwa lata temu. Podpisując wtedy umowę, mieliśmy jasny plan, że Michał zostanie w klubie w tej roli.

Zapytam wprost o szkoleniowca. Wspominał pan, jak dobrze ŁKS grał na początku sezonu pod wodzą Roberta Skibniewskiego. Czy to trener, którego przymierzacie do Astorii?

- Na pewno jest to jedna z osób, które mogłyby sobie poradzić w ekstraklasie, ale pierwszą osobą, z którą usiądziemy do rozmów, będzie trener Grzegorz Skiba.

Uściślijmy: Grzegorz Skiba do poprowadzenia zespołu na poziomie PLK?

- Dokładnie. Chcemy poznać jego podejście, wizję, przedstawić oczekiwania - przede wszystkim ze strony Michała jako dyrektora sportowego. Zobaczymy, co na to trener Skiba. W międzyczasie oczywiście badamy rynek, ofert jest mnóstwo. Robert Skibniewski na pewno jest jedną z opcji, które zostały nam przedstawione.

Ciekawi mnie podział kompetencji. Do tej pory to prezes odpowiadał za pion sportowy. Teraz wchodzi dyrektor Chyliński. Jak to będzie wyglądać w praktyce?

- W szatni powiedziałem chłopakom dwie rzeczy. Po pierwsze, zapamiętam ten zespół jako najbardziej charakterny, jaki miałem przez 15 lat pracy jako prezes. Po drugie - to była ostatnia drużyna, z którą ja osobiście negocjowałem kontrakty. Teraz ten ciężar przejmuje Michał. Już zaczął działać i nie ukrywam, że to dla mnie duża ulga. Od czwartku wszystkie telefony od agentów przekierowuję do naszego dyrektora sportowego, to jego telefon rozgrzewa się teraz do czerwoności.

Którzy zawodnicy z obecnego składu mają już ważne kontrakty?

- Nie chciałbym jeszcze rzucać nazwiskami. Wypłynęła już informacja o Karolu Kamińskim od jego agenta, ale my chcemy to komunikować stopniowo. Uważamy, że zawodnicy zasługują, by ich pozostanie wybrzmiało godnie, w specjalnych komunikatach klubowych, a nie przemycone w komentarzach.

Zapisuję zatem: milion dolarów na zawodników i celem TOP 10, a nie heroiczna walka o utrzymanie.

- Bydgoszcz zasługuje na ambitne cele i po prostu ich potrzebuje. Sport uczy pokory, więc musimy być realistami, nie można szarżować. Zbudujemy jednak zespół, który ponownie przyciągnie tłumy na trybuny. Kibice tego wymagają. Pozostanie Karola Kamińskiego, który jest ulubieńcem publiczności i fenomenalnie zagrał w piątym meczu, bardzo nam w tym pomoże. Co będzie dalej - zobaczymy.

Muszę o to dopytać, bo ostatnio pojawiła się w środowisku informacja, że celujecie wyłącznie w polskiego trenera. Z moich źródeł wynika, że to nie do końca prawda.

- Ta informacja nie do końca jest prawdziwa. Mogę zdradzić, że z polskich szkoleniowców rozważamy z Michałem tylko dwa nazwiska, podczas gdy zagranicznych kandydatów jest znacznie więcej. Patrząc czysto matematycznie, prawdopodobieństwo zatrudnienia zagranicznego trenera jest dużo wyższe.

Kamiński i Dzedzej TOMASZ SOKOLOWSKI / 400MM.PL Newspix.pl

Jakub Szumert Piotr Matusewicz East News

Mareks Mejeris LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News





AMW Arka Gdynia - ORLEN Zastal Zielona Góra. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport