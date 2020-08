PP koszykarzy. W przyszłym roku turniej finałowy w Lublinie

Przyszłoroczny turniej finałowy Suzuki Puchar Polski koszykarzy rozegrany zostanie od 11 do 14 lutego w Lublinie. Obok gospodarza Startu, w formule Final Eight uczestniczyć będzie siedem innych zespołów zajmujących najwyższe miejsca w tabeli ekstraklasy w dniu 7 grudnia 2020 roku.

"W ostatnich latach, dzięki m.in. dobrej grze Startu, duże i tak zainteresowanie koszykówką znacząco wzrosło, dlatego cieszę się, że nasze miasto będzie gospodarzem tak prestiżowego wydarzenia, jakim jest finałowy turniej Suzuki Pucharu Polski. To pokazuje, jak dużym zaufaniem obdarzają nas związki sportowe, dla których jesteśmy rzetelnym partnerem zapewniającym organizację wydarzeń sportowych na najwyższym poziomie. Na początku roku organizowaliśmy finałowy turniej Pucharu Polski w koszykówce kobiet, w lipcu zaś sprostaliśmy zadaniu organizacji finału piłkarskiego Pucharu Polski" - powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Prezes PZKosz. i Polskiej Ligi Koszykówki Radosław Piesiewicz zaznaczył, iż Lublin w ostatnich latach konsekwentnie pracował, by stać się ważnym punktem na koszykarskiej mapie. "Po świetnym sezonie w Energa Basket Lidze Start zagra w Koszykarskiej Lidze Mistrzów, co jest niezmiernie istotnym momentem dla drużyny. Nasza współpraca z władzami miasta od dłuższego już czasu układa się doskonale, wspólnie organizowaliśmy już rożne imprezy, m.in. mecz reprezentacji, którym towarzyszyła świetna atmosfera. Pora na kolejny krok i duży, znaczący Suzuki Puchar Polski" - podkreślił szef koszykarskiego związku.



Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski przypomniał, że samorządowe władze Lubelszczyzny są już partnerem Polskiego Związku Koszykówki. "W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę z PZKosz. i była to pierwsza taka umowa pomiędzy samorządem a federacją. Bardzo ważnym jej elementem była promocja podczas mistrzostw świata w Chinach, gdzie logo naszego województwa widniało na strojach reprezentantów Polski. Jestem przekonany, że finałowy turniej Suzuki Pucharu Polski też będzie znakomitą okazją do promocji naszego regionu oraz drużyny Startu, która w minionym sezonie osiągnęła historyczny sukces zdobywając wicemistrzostwo kraju" - powiedział marszałek Stawiarski.



W tym roku Suzuki Puchar Polski zdobył Anwil Włocławek w finale pokonując Polski Cukier Toruń 103:96.



