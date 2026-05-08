Polski klub zwolnił zawodnika, teraz zwrot akcji. Odkrywamy kulisy

Angel Nunez pożegnał się z klubem z Wrocławia w połowie kwietnia. To była decyzja trenera Ainarsa Bagatkisa. Łotysz zrezygnował z usług reprezentanta Dominikany. Ich relacje - mówiąc delikatnie - nie były najlepsze.

Już w połowie marca był grany temat jego odejścia do innego klubu. Przedstawiciele Nuneza - za zgodą wrocławskiego klubu - prowadzili rozmowy z innymi zespołami, ale temat upadł w momencie urazu ścięgna Achillesa.

Ostatecznie kontrakt z nim rozwiązano za porozumieniem stron. Zawodnik wyleciał do Stanów Zjednoczonych i tam oczekiwał na rozwój wydarzeń. W momencie zwolnienia Ainarsa Bagatskisa, wrócił temat jego powrotu. Strony błyskawicznie dogadały warunki współpracy.

Dlaczego mógł wrócić po zamknięciu okna transferowego?

Klub z Wrocławia skorzystał z możliwości ponownego sięgnięcia po usługi reprezentanta Dominikany. Zawodnik - po rozstaniu ze Śląskiem - nigdzie nie grał i mógł - pod względem formalnym - ponownie zagrać w rozgrywkach ORLEN Basket Ligi (mimo zamkniętego okna transferowego). W Śląsku uznali, że Nunez, który jest wszechstronnym graczem, może przydać się drużynie na najważniejszą część rozgrywek. Koszykarz podpisał umowę do końca sezonu.

Nunez w barwach Śląska - w tym sezonie - rozegrał 12 meczów na parkietach ORLEN Basket Ligi, notując w nich średnio 9.2 punktu i 3.9 zbiórki. Swój najlepszy występ zanotował przeciwko zespołowi Miasta Szkła (17 punktów - 7/17 z gry).

Śląsk - po ponownym zakontraktowaniu Nuneza - ma ośmiu graczy zagranicznych w składzie, ale przypomnijmy, że Yusuf Sanon zmaga się z poważnym urazem stopy i wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie już nie zagra. Do gry na play-off szykowany jest Noah Kirkwood.

