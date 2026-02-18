Polski klub wysłał skauta za granicę. Jasny cel wyjazdu

Dziki Warszawa to jeden z nielicznych klubów w ORLEN Basket Lidze, który posiada skuata w swoim rozbudowanym sztabie szkoleniowym. To Michał Słysz, absolwent Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Hadze. Polak pomagał trenerowi Marco Legovichowi w kompletowaniu składu na sezon 2025/2026.

- Michał był bardzo pomocny w tym procesie. Trener korzystał z jego informacji - mówi nam prezes Michał Szolc.

Przypomnijmy, że Dziki Warszawa w całkowicie odświeżonej wersji przystąpiły do sezonu 2025/2026. Postanowiono na sześciu obcokrajowców, którzy do tej pory nie mieli do czynienia z ORLEN Basket Ligą. Największą furorę robi Landrius Horton, którym interesowały się bardzo mocne europejskie kluby. Z nieoficjalnych źródeł można było usłyszeć, że Dziki mogły dostać ponad 200 tys. dolarów za wykup jego kontraktu. Michał Szolc jasno postawił sprawę: "Horton nie jest na sprzedaż". Oczy obserwatorów zwrócone są także na wszechstronnie grającego skrzydłowego Rivaldo Soaresa, strzelca Tahlika Chaveza i atletycznego środkowego Ody'ego Oguamę.

"Znaleźć kolejne perełki"

Dziki, które z bilansem 12:8 zajmują 4. miejsce w rozgrywkach PLK, działają już z myślą o kolejnych rozgrywkach. Klub przegląda polski rynek, by wzmocnić krajową rotację, ale też aktywnie działa poza granicami naszego kraju. Po to też wysłano swojego skauta, Michała Słysza, by ten z bliska obserwował konkretnych zawodników w lidze BNXT (liga, w której występują drużyny z Holandii i Belgii). Celem wyjazdu jest znalezienie kolejnych "perełek".

- Dlaczego akurat ten kierunek? - pytamy zarówno prezesa, jak i skauta Dzików Warszawa.

Ligę BNXT obserwujemy już od dawna. To stamtąd pozyskaliśmy Nicka McGlynna i Johna Fulkersona. Od lat trafiają tam utalentowani zawodnicy po dobrych uczelniach, którzy później odnoszą sukcesy w mocniejszych europejskich ligach. Przed tym sezonem bardzo interesowaliśmy się na przykład Michaelem Flowersem, który ostatecznie zagrał w Bundeslidze, eurocupowym Lietkabelisie, a teraz przechodzi do ligi tureckiej

- BNXT League jest bardzo często wybierana jako pierwszy przystanek w Europie dla zawodników, którzy ukończyli uczelnie w USA. To liga, w której gracze mogą "ogrywać się" na europejskim rynku - poznać styl gry, intensywność, sposób pracy klubów oraz oczekiwania wobec nich nie tylko na boisku, ale też poza nim. Po dobrym sezonie w BNXT zawodnicy mogą liczyć na transfery do mocniejszych lig. Zdarzają się przypadki, że ktoś przeskakuje od razu na poziom EuroCup lub Basketball Champions League - przykładem jest Myles Cale, który po sezonie 2023/24 w Limburg United trafił do Aquila Basket Trento (EuroCup), a obecnie gra w FC Barcelonie w Eurolidze - komentuje Michał Słysz.

- Jednocześnie większość zawodników z tej ligi pozostaje dla nas osiągalna - zarówno sportowo, jak i finansowo. Dobrym przykładem jest Cobe Williams, który trafił z Spirou Charleroi do MKS Dąbrowa Górnicza, a w obecnym sezonie jest jednym z kluczowych zawodników Brose Bamberg w niemieckiej ekstraklasie - dodaje polski skaut.

Rafał Juć docenia długofalowe działanie

Polak, co warto dodać, świetnie zna realia tej ligi, bo przez trzy lata studiował zarządzanie i statystykę w sporcie na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Hadze. W tym czasie zbudował szeroką siatkę kontaktów, która ułatwia mu pracę.

- Sama liga BNXT jest mi bardzo dobrze znana. Przez trzy lata studiowałem zarządzanie i statystykę w sporcie na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Hadze, co naturalnie wiązało się z regularnym oglądaniem lokalnych rozgrywek i poznawaniem ludzi związanych z koszykówką w regionie Beneluksu. Pozwoliło mi to zbudować szeroką siatkę kontaktów, która znacząco ułatwia dziś pracę skautingową - ujawnia.

Słysz - podobnie jak cały klub - może także liczyć na fachową pomoc ze strony Rafała Jucia, polskiego skauta Denver Nuggets, który od wielu lat pracuje na poziomie NBA. Udało nam się skontaktować z Juciem, który docenia długofalowe działanie warszawskiego klubu. Podkreśla też, że Michał Słysz brał udział w konferencji "Europejskie Spojrzenie", gdzie miał możliwość do wymiany doświadczeń i prezentacji najlepszych praktyk w zarządzaniu klubami sportowymi.

Bardzo mnie cieszy, że kluby ORLEN Basket Ligi inwestują w scouting. Duży szacunek dla Dzików, że myślą długofalowo. To całkowicie normalna praktyka w klubach zagranicznych. Podróżując po Europie bardzo często spotykam scoutów z klubów z ligi niemieckiej, francuskiej czy włoskiej. Cieszy mnie fakt, że polskie kluby też rozbudowują swoje struktury poprzez dodanie dyrektorów sportowych czy skautów. Michał jest też po części owocem projektu “Europejskie Spojrzenie”. Podczas tej konferencji jest możliwość porozmawiania z ludźmi z wysokiego szczebla w Europie. Mam nadzieję, że w przyszłości pojawią się kolejne takie osoby

"Prosty i niedrogi wyjazd w organizacji"

Słysz poza Polską przebywał od 14 do 18 lutego. W tym czasie zobaczył kilka meczów ligi BNXT. Sporządzone notatki mogą być bardzo cenne podczas kolejnego procesu konstruowania zespołu.

Prezes Michał Szolc zdradza nam, że organizacja takiego wyjazdu nie była trudnym i kosztownym przedsięwzięciem dla warszawskiego klubu. Podkreśla, że możliwość obserwacji konkretnego zawodnika na żywo stanowi ogromną wartość.

- Sam wyjazd jest bardzo prosty i niedrogi w organizacji, więc dla klubu to minimalne obciążenie. A możliwość zobaczenia tych zawodników na żywo, obserwowania interakcji z kolegami z zespołu i zachowań na boisku, a także osobista rozmowa z trenerem to dla skauta bezcenne, aby prawidłowo ocenić przydatność zawodnika do gry w naszym zespole - przyznaje.

Dziki Warszawa w najbliższy piątek zagrają ze Śląskiem Wrocław w ramach Pucharu Polski w Sosnowcu.

