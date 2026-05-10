Polski klub podjął decyzję. Ujawniamy nazwisko trenera

Karol Wasiek

Interia ustaliła, że szefowie Tauron GTK Gliwice doszli do porozumienia z trenerem Nebojsą Vidiciem w sprawie kontynuowania współpracy. Serb będzie odpowiadał za budowę składu i wyniki w sezonie 2026/2027. Zaczyna od zera, bo… w zespole żaden gracz nie ma ważnej umowy!

Nebojsa Vidić
Almeida i Vidić

Tauron GTK Gliwice ma za sobą nieudany sezon 2025/2026. Gliwiczanie wygrali zaledwie 7 z 30 rozegranych spotkań i zajęli 15. miejsce w ORLEN Basket Lidze, wyprzedzając jedynie drużynę z Krosna. Taki wynik przyjęto w klubie z rozczarowaniem. Nie ma co się dziwić. W trakcie rozgrywek zakontraktowano nowego trenera (Nebojsę Vidicia) i zawodników - KJ Jacksona, Ivana Almeidę czy Wesa Gordona.

Mimo nie najlepszych wyników pod wodzą Vidicia (bilans 4:11), w klubie bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat jego wiedzy i warsztatu. Szefowie GTK uważają, że to trener, który jest w stanie wynieść drużynę na wyższy poziom sportowy.

Podjęto decyzję ws. trenera

W umowie zawartej w trakcie trwania sezonu zawarto opcję przedłużenia współpracy w momencie utrzymania drużyny. Klauzula była po obu stronach.

Z naszych informacji wynika, że Tauron GTK Gliwice doszło do porozumienia z trenerem Nebojsą Vidiciem w sprawie kontynuowania współpracy.

To Serb będzie odpowiadał za budowę składu i wyniki w sezonie 2026/2027. Ma przed sobą nie lada wyzwanie, bo w drużynie żaden gracz nie ma ważnej umowy. Priorytetem jest zbudowanie polskiej części składu.

Słyszymy, że klub stara się przedłużyć współpracę z Kajetanem Misztalem i Kacprem Gordonem (w grę wchodzą dłuższe umowy). Kuba Piśla jest blisko wyjazdu do NCAA, Mateuszem Jodłowskim i Aleksandrem Buszem interesują się kluby 1-ligowe.

