Polski klub podjął decyzję. Ujawniamy nazwisko trenera
Interia ustaliła, że szefowie Tauron GTK Gliwice doszli do porozumienia z trenerem Nebojsą Vidiciem w sprawie kontynuowania współpracy. Serb będzie odpowiadał za budowę składu i wyniki w sezonie 2026/2027. Zaczyna od zera, bo… w zespole żaden gracz nie ma ważnej umowy!
Tauron GTK Gliwice ma za sobą nieudany sezon 2025/2026. Gliwiczanie wygrali zaledwie 7 z 30 rozegranych spotkań i zajęli 15. miejsce w ORLEN Basket Lidze, wyprzedzając jedynie drużynę z Krosna. Taki wynik przyjęto w klubie z rozczarowaniem. Nie ma co się dziwić. W trakcie rozgrywek zakontraktowano nowego trenera (Nebojsę Vidicia) i zawodników - KJ Jacksona, Ivana Almeidę czy Wesa Gordona.
Mimo nie najlepszych wyników pod wodzą Vidicia (bilans 4:11), w klubie bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat jego wiedzy i warsztatu. Szefowie GTK uważają, że to trener, który jest w stanie wynieść drużynę na wyższy poziom sportowy.
Podjęto decyzję ws. trenera
W umowie zawartej w trakcie trwania sezonu zawarto opcję przedłużenia współpracy w momencie utrzymania drużyny. Klauzula była po obu stronach.
To Serb będzie odpowiadał za budowę składu i wyniki w sezonie 2026/2027. Ma przed sobą nie lada wyzwanie, bo w drużynie żaden gracz nie ma ważnej umowy. Priorytetem jest zbudowanie polskiej części składu.
Słyszymy, że klub stara się przedłużyć współpracę z Kajetanem Misztalem i Kacprem Gordonem (w grę wchodzą dłuższe umowy). Kuba Piśla jest blisko wyjazdu do NCAA, Mateuszem Jodłowskim i Aleksandrem Buszem interesują się kluby 1-ligowe.