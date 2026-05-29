Polski klub podjął decyzję. Będzie nowy trener

Zdobycie Pucharu Polski, awans do II fazy FIBA Europe Cup i gra w finale Superpucharu Polski nie wystarczyły do tego, by Fin Mikko Larkas utrzymał się na stanowisku pierwszego trenera w Enerdze Treflu Sopot. Zespół pod jego wodzą zakończył rozgrywki w PLK na etapie ćwierćfinału.

Żółto-czarni musieli uznać wyższość Dzików Warszawa, przegrywając tę serię 1:3. W ostatnim, decydującym spotkaniu drużyna znad morza miała… 17-punktową przewagę, ale przegrała mecz 73:88. Druga połowa była koszmarna w wykonaniu Trefla - zaledwie 20 zdobytych punktów.

We wtorek doszło do spotkania na linii władze Trefla - Mikko Larkas. Trener zadeklarował, że chce dalej prowadzić drużynę Trefla, ale na tej rozmowie usłyszał, że klub chce skorzystać z opcji zawartej w kontrakcie.

Z naszych informacji wynika, że na finalną decyzję Trefla miało wpływ wiele czynników, a wynik sportowy (porażka w play-off) nie był wcale najistotniejszy.

Trefl miał prawo rozwiązać umowę z Finem (format 1+1), po tym jak zespół nie awansował do strefy medalowej (TOP 4 - taka była klauzula). Klub postanowił skorzystać z tego zapisu w umowie.

Będzie nowy trener

Fin po roku pracy odchodzi z Sopotu. Drużynę poprowadzi nowy szkoleniowiec.

Ważne umowy z Energą Treflem posiadają Jakub Schenk i Mikołaj Witliński, Szymon Nowicki, Szymon Kiejzik, Aleksander Jęch, Maksymilian Jęch i Franciszek Chac. Żaden z obcokrajowców nie ma kontraktu na kolejny sezon.

Sopocianie rozgrywki w PLK zakończą na 7. miejscu. To efekt odpadnięcia w ćwierćfinale zespołów rozstawionych: Kinga i Śląska.

