PLK. Radosław Piesiewicz: "Bańka" to jedyna słuszna decyzja

- ​To była jedyna słuszna decyzja - powiedział na konferencji prasowej prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz o organizacji walki o medale w ekstraklasie koszykarzy, począwszy od półfinałów, w zamkniętym turnieju w reżimie sanitarnym w Ostrowie Wlkp.

Powodem tej decyzji są względy bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19. W środę prezydent miasta Beata Klimek, również uczestnicząca w konferencji prasowej, poinformowała podczas sesji rady miejskiej o organizacji "bańki" - począwszy od półfinałów - w Ostrowie Wlkp.

Prezes Piesiewicz podkreślił, że Rada Nadzorcza PLK zobowiązała go trzy tygodnie temu, po podjęciu jednogłośnej decyzji o organizacji "bańki" w reżimie sanitarnym, do podjęcia rozmów z samorządowcami. Nie zdradził, czy prowadzone były rozmowy z innymi miastami.

- Przeważyło to, że hala jest do dyspozycji - dla koszykówki - w każdym momencie. To bardzo ważny element. Drużyny będą skoszarowane w dwóch hotelach w reżimie sanitarnym, plus sędziowie i komisarze. To będą dwie "bańki", z przerwą na udział Stali (Puchar Europy FIBA - PAP) i Zastalu Zielona Góra w rozgrywkach o europejskie puchary (Liga VTB - PAP). Po powrocie drużyny ponownie zostaną przebadane przed wejściem do "bańki". Myślimy przed wszystkim o zdrowiu wszystkich uczestników i jego ochronie - powiedział, podkreślając determinację miasta i prezydent w walce o organizację turnieju z udziałem czterech najlepszych zespołów PLK.

Zespół z tego miasta - Arged BMSlam Stal zajął trzecie miejsce w sezonie zasadniczym i w ćwierćfinale rywalizuje z wicemistrzem Polski Pszczółką Start Lublin, prowadząc 1-0. W przypadku awansu do półfinałów jako jedyny utrzyma przywilej własnej hali. Taki - zgodnie z regulaminem PLK - mają w ćwierćfinałach cztery najlepsze zespoły po sezonie zasadniczym: lider tabeli Zastal Enea, wicelider Legia Warszawa, Stal i Śląsk Wrocław.

Zdaniem Piesiewicza rywalizacja o medale MP w dobie pandemii odbędzie się na neutralnym terenie.

- Gospodarzem będzie miasto. Nigdzie w Polsce nie ma obecnie kibiców w halach, czego nam wszystkim brakuje, więc myślę, że biorąc pod uwagę nieobecność fanów można uznać, że hala w Ostrowie Wlkp. będzie terenem neutralnym - ocenił.

Początek rywalizacji w "bańce" w półfinałach zaplanowany został na 14 kwietnia. Walka o złoto (do czterech wygranych) ma zostać zainaugurowana 28 kwietnia, a jej zakończenie zaplanowano najpóźniej na 7 maja. Mecze o brąz (do dwóch zwycięstw) zakończą się najpóźniej 2 maja.

Prezes PZKosz. i prezes zarządu PLK podkreślił, że obydwie organizacje mają doświadczenie w organizacji "baniek". "+Bańka+ od półfinałów to innowacyjny pomysł, ale mamy doświadczenie w ich organizacji. Związek organizował ją w Gliwicach, gdzie były eliminacje mistrzostw Europy z udziałem trzech drużyn, a liga w Lublinie na Puchar Polski. Mamy, że ta ostrowska też będzie udana, na najwyższym poziomie organizacyjnym"- dodał.

Prezydent Ostrowa Wlkp. nie ukrywała, że przedsięwzięcie wiąże się z wydatkami, ale oceniła, że promocja miasta jest tego warta. Nie zdradziła kwoty, jaka została na to przeznaczona w budżecie miasta.

- Zorganizowanie "bańki" wiąże się ze znacznym wydatkiem, jednak najważniejszy w podjęciu takiej decyzji był aspekt promocyjny miasta. Dzięki transmisjom z rozgrywek oczy koszykarskiej Polski skierowane będą właśnie na Ostrów. Życzę, aby w ostrowskiej arenie rozgrywały się najpiękniejsze widowiska sportowe, pełne emocji, niezapomnianych akcji. Trzymamy kciuki za wszystkie zespoły. Życzymy wspaniałego pobytu w Ostrowie Wlkp. Nasze serce jest jednak przy naszym zespole - powiedziała prezydent Klimek, kończąc przemówienie okrzykiem "Hej Stal".