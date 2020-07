Dominik Olejniczak, uczestnik ostatnich mistrzostw świata w Chinach, został koszykarzem Trefla Sopot. 24-letni i mierzący 213 cm wzrostu reprezentant Polski podpisał roczną umowę. - Chcemy jeszcze pozyskać dwóch zawodników - powiedział trener Marcin Stefański.

Pochodzący z Torunia zawodnik w 2011 roku trafił do TKM Włocławek, a rok później rozpoczął naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZKosz we Władysławowie. Do końca rozgrywek 2014/15 reprezentował barwy drużyny z województwa kujawsko-pomorskiego w młodzieżowych mistrzostwach Polski, a w ekipie SMS rywalizował w drugiej lidze.

W 2015 roku Olejniczak wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a w ostatnim sezonie występował w barwach Uniwersytetu Stanowego na Florydzie. W drużynie Florida State Seminoles zdobywał średnio 4,2 punktu i zbierał 2,2 piłki na mecz.

Olejniczak grał również we wrześniu w mistrzostwach świata w Chinach, gdzie biało-czerwoni wywalczyli ósmą lokatę. Nowy nabytek Trefla wystąpił w pięciu spotkaniach i w sumie spędził na parkiecie 14 minut. Notował przeciętnie 1,6 pkt oraz 1,4 zb.

- To wciąż młody zawodnik, który posiada jednak spore doświadczenie. Pięć lat spędzonych w Stanach Zjednoczonych i gra dla reprezentacja Polski pozwalają przypuszczać, że będzie dla nas dużym wzmocnieniem. To koszykarz bardzo silny i co ważne, mobilny jak na swój wzrost. Potrafi też grać efektownie, co z pewnością spodoba się kibicom. Wiem, że jest w nim duży głód koszykówki i chęć pokazania się z jak najlepszej strony na krajowych parkietach - zaznaczył trener Stefański.

37-letni szkoleniowiec przedłużył wcześniej umowę z sopockim klubem o rok, natomiast kapitan zespołu Paweł Leończyk podpisał nowy kontrakt ważny aż do 2023 roku.

W drużynie pozostaną bracia Michał i Łukasz Kolendowie, Witalij Kowalenko, Litwin Martynas Paliukenas, Amerykanin Darious Moten oraz młodzi gracze - Daniel Ziółkowski, Patryk Pułkotycki, Sebastian Rompa i Błażej Kulikowski.