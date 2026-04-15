Od NBA do polskich parkietów - Rafał Juć twarzą nowego projektu

- Fundacja Next Draft to dla nas miejsce, w którym chcemy dzielić się praktyczną wiedzą o koszykówce, taką, która naprawdę pomaga się rozwijać. Chcemy pokazać, jak wygląda ten sport od środka, bazując na doświadczeniach z NBA, Europy oraz PLK, ale w sposób prosty i zrozumiały. Naszym celem jest zbudowanie silnej społeczności ludzi, którzy chcą podejmować lepsze decyzje i świadomie rozwijać swoją drogę w koszykówce - mówi nam Rafał Juć, który od wielu lat pracuje w NBA jako skaut Denver Nuggets.

Projekt "Fundacja Next Draft" to odpowiedź na rosnącą potrzebę bardziej świadomego i systemowego podejścia do rozwoju zawodników, trenerów, managerów i ludzi, dla których sport stanowi oś życia.

Za inicjatywą stoją Rafał Juć oraz Jarosław Jankowski, uznani eksperci od ponad dekady związani ze sportem i managementem na najwyższym poziomie.

- Fundacja Next Draft powstała, aby odpowiedzieć na rosnącą potrzebę profesjonalizacji w polskiej koszykówce. Wiem, że to brzmi górnolotnie, ale razem z Rafałem mamy poczucie misji. Chcemy stworzyć największą w Polsce - a docelowo także wyjść poza nasz kraj - społeczność edukacyjną dla ludzi basketu. Chcielibyśmy skupiać w jednym miejscu wszystkie ambitne osoby ze świata koszykówki, które wierzą, że rozwój każdej organizacji sportowej odbywa się poprzez rozwój poszczególnych jednostek - podkreśla Jarosław Jankowski, współwłaściciel koszykarskiej Legii Warszawa (obecnego mistrza Polski).

Juć to szanowany na całym świecie skaut Denver Nuggets, pracujący w najlepszej lidze świata już 13 lat. W swojej karierze m. in. walnie przyczynił się do pozyskania Nikoli Jokicia, późniejszego MVP i mistrza NBA. Mając realny wpływ na budowanie mistrzowskiego zespołu, Rafał Juć też uniósł w górę puchar za mistrzostwo NBA, zdobyte po zwycięstwie nad Miami Heat.

Drugi z fundatorów to z kolei współwłaściciel koszykarskiej Legii Warszawa, czyli klubu, który kilkunastoletni projekt "odrodzenia potęgi" zwieńczył mistrzostwem Polski w czerwcu 2025r. Wcześniej Jankowski pracował w zarządzie piłkarskiej Legii, świętując czterokrotnie mistrzostwo Polski w piłce nożnej.

- Mam wrażenie, że na polskim rynku takiego projektu jeszcze nie było i wierzę, że znajdziemy płaszczyznę, aby zaoferować jakościowy produkt - przyznaje Jarosław Jankowski.

Twórcy projektu Next Draft stawiają na połączenie wiedzy sportowej z kompetencjami zarządczymi i edukacyjnymi, pokazując tym samym, że droga do profesjonalizmu - w każdym aspekcie - to po prostu ciągłe podnoszenie swoich umiejętności i rozwój. Bez profesjonalnego podejścia nie ma sukcesu, zwłaszcza w sporcie.

Duże wydarzenie na początek

Pierwszym dużym wydarzeniem organizowanym przez Next Draft jest webinar z udziałem Davida Blatta, jednego z najbardziej rozpoznawalnych trenerów koszykówki na świecie, mającego doświadczenie zarówno w NBA, jak i Europie. Blatt to wzór trenera spełnionego, który swoje gigantyczne doświadczenie chce przekazywać młodszym pasjonatom. Na swoim koncie poza pracą w NBA ma także wygranie Euroligi oraz Mistrzostwa Europy.

Spotkanie z legendarnym szkoleniowcem zaplanowane na 27 kwietnia ma być wprowadzeniem do szerszej działalności projektu i jednocześnie próbą zbudowania mostu między globalnym doświadczeniem a rozwojem polskich trenerów, sportowców, managerów i wszystkich pasjonatów sportu.

- Zależy nam na tym, aby dostarczyć jakościowe kursy, szkolenia i warsztaty dla wszystkich zainteresowanych trenerów, zawodników, skautów i managerów. Nasza działalność zacznie się od mocnego uderzenia - od webinaru z Davidem Blattem, legendarnym trenerem z doświadczeniem z NBA i Euroligi. Praktykiem, który w swojej karierze wygrał niemal wszystko. Następnie Rafał Juć przeprowadzi dwumiesięczny, wartościowy i jakościowy kurs dla wszystkich osób, które myślą o ścieżce zawodowej w roli skauta - mówi nam Jarosław Jankowski.

Inauguracyjnym projektem szkoleniowym Next Draft będzie z kolei prowadzony przez Rafała Jucia pierwszy w Polsce profesjonalny, dwumiesięczny kurs z zakresu skautingu koszykarskiego.

Next Draft zapowiada, że to dopiero początek - ambicją projektu jest stworzenie platformy, która realnie zmieni sposób myślenia o rozwoju kariery sportowej w Polsce oraz całej Europie Środkowo-Wschodniej.

