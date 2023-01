Lepiej weszli w mecz niżej notowani goście, gdyby nie skuteczny rozgrywający Cameron Wells (22 punkty w całym meczu) mogliby odjechać na spory dystans. Dystans się zmniejszał, wreszcie po rzucie Łotysza Rolandsa Freimanisa Trefl doszedł Czarnych na jeden punkt - było już tylko 20:21. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza kwarta, a tuż po rozpoczęciu drugiej Żółto-Czarni wyszli na prowadzenie. Wkrótce sytuacja znów się odwróciła, najskuteczniejszy wśród gości Billy Ivey (13 punktów do przerwy, 21 w całym meczu) przechwycił piłkę. Ostatecznie do przerwy gospodarze prowadzili 43:40. W trzeciej kwarcie gości nie mogli długo trafić do kosza - przez prawie trzy minuty. Jak wreszcie się rozstrzelali to na dobre - w 25. minucie po rzucie wolnym Jakuba Schenka wyszli na dwupunktowe prowadzenie - 50:48, które systematycznie powiększali przewagę, która sięgnęła dwucyfrowych rozmiarów (60:50) po dobitce De’quona Lake’a. Trzecia kwarta niespodziewanie zakończyła się wysoką, aż 12-punktową wygraną Czarnych, którzy przed decydującym fragmentem meczu prowadzili dziewięcioma punktami 65:56.