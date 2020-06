Niemiecka liga koszykarzy. Strzelecka forma Zyskowskiego nadal wysoka

Jarosław Zyskowski był ponownie czołowym koszykarzem RASTA Vechta, we wznowionych rozgrywkach o mistrzostwo Niemiec, ale jego zespół przegrał z euroligową Albą Berlin 72:102. Polak uzyskał 16 pkt trafiając m.in. pięć z sześciu rzutów za dwa punkty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grecki koszykarz rozstał się z piękną miss. Wideo INTERIA.TV

Miał także jedną z trzech udanych prób zza linii 6,75 m i wykorzystał wszystkie trzy wolne. Na konto zapisał też dwie zbiórki i dwie asysty. Jego wysoka forma w Niemczech i udany sezon w polskiej lidze zwieńczony mistrzostwem kraju ze Stelmetem Eneą BC Zielona Góra i tytułem MVP zaowocowały zainteresowaniem klubów z najlepszej ligi Europy - hiszpańskiej ACB.

Reklama

Według mediów z Płw. Iberyjskiego Zyskowski otrzymał propozycję z RETAbet Bilbao Basket. Dwuletni kontrakt z tym klubem ma już szwedzki rozgrywający Ludvig Hakanson, który w minionym sezonie był kolegą Polaka w Stelmecie.

Pierwszym strzelcem RASTA w sobotnim meczu był Amerykanin Trevis Simpson - 21 pkt. Po trzech porażkach z rzędu Vechta ma tylko matematyczne szanse na udział w play off w turnieju, który z udziałem 12 ekip odbywa się w Monachium, bez udziału publiczności. Zespołowi Polaka pozostał już tylko pojedynek z Brose Basket Bamberg (15 czerwca). Faza pucharowa (mecz i rewanż), do której awansują po cztery ekipy z obu grup, potrwa od 17 do 28 czerwca.

olga/ cegl/