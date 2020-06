Niemiecka liga koszykarzy. Drużyna Zyskowskiego nie awansowała do play off

Jarosław Zyskowski był w kolejnym meczu czołowym koszykarzem RASTA Vechta we wznowionych rozgrywkach o mistrzostwo Niemiec, ale jego zespół uległ Brose Bamberg 82:100 i nie awansował do play off. Polak uzyskał 10 pkt i miał asystę, a jego średnia z czterech spotkań to 15,5 pt.

Jego dobra gra spowodowała, że jest o krok - według mediów hiszpańskich - od podpisania umowy z Bilbao Basket. Dwuletni kontrakt z tym klubem ligi ACB ma już Szwed Ludvig Hakanson, który był kolegą Zyskowskiego w Stelmecie Enea Zielona Góra.

W spotkaniu z Brose kadrowicz przebywał na parkiecie w Monachium, gdzie rozgrywany jest turniej (bez udziału publiczności), 27 minut. Trafił trzy z siedmiu rzutów za dwa, miał udaną próbę zza linii 6,75 m oraz wykorzystał jeden z dwóch wolnych.

RASTA, rywal Anwilu Włocławek w fazie grupowej tegorocznej Ligi Mistrzów FIBA, zajęła ostatnie, piąte miejsce w swojej grupie. Polak dobrym występem w rywalizacji o mistrzostwo Niemiec potwierdził formę z Energa Basket Ligi, w której oprócz złota MP sięgnął po tytuł najlepszego koszykarza (MVP).

