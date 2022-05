Na tę “osiemnastkę" potrzebny jest bilet. Wejściówek nie ma od dawna

Piłkarskie drużyny Legii Warszawa i Śląska Wrocław mają za sobą bardzo nieudany sezon. Ich koszykarscy koledzy grają o wiele lepiej i walczą o tytuł mistrza Polski, chociaż do play-off przystępowali z dalekich pozycji - odpowiednio szóstej i piątej.

O krok od mistrzostwa są wrocławianie, po czterech meczach serii finałowej prowadzą w stosunku 3-1, gra się do czterech wygranych. Śląsk po dwóch wygranych na warszawskim Bemowie, powraca do siebie, do Wrocławia. Dzisiejsza wygrana może dać 18 koszykarski tytuł mistrzowski dla WKS i to po 20-letniej przerwie. Dwie dekady temu dla Śląska grali zupełnie inni zawodnicy, ale drużynę prowadził ten sam trener co dziś - Andrej Urlep.

Sam Urlep powiedział, że jest ciekawy jak jego drużyna poradzi sobie z presją, a ta będzie wyjątkowo duża. Koszykarski Wrocław czeka na powrót na mistrzowski tron już bardzo długo. Ciśnienie w stolicy Dolnego Śląska, na koszykarską “18" jest ogromne, o czym świadczy, że bilety na piątkowy mecz rozeszły się jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży. To oznacza, że w Hali Stulecia spotkanie obejrzy ponad 5,5 tysiąca widzów. Kolejne tysiące kibiców WKS śledzić będzie zmagania i mrozić szampany na telebimie w pobliżu hali, pod Iglicą.

Dotychczasowe wyniki w rywalizacji finałowej

17 maja 2022 r. Śląsk - Legia 76:72

19 maja 2022 r. Śląsk - Legia 85:88

22 maja 2022 r. Legia - Śląsk 74:81

24 maja 2022 r. Legia - Śląsk 63:66

Prawdopodobne pierwsze piątki

Śląsk: Travis Trice II, Kodi Justice, Kerem Kanter, Ivan Ramljak, Aleksander Dziewa. trener: Andrej Urlep.

Legia: Łukasz Koszarek, Robert Johnson, Raymond Cowels, Jure Skifić/Grzegorz Kamiński, Dariusz Wyka/Adam Kemp trener: Wojciech Kamiński.

Dopóki piłka w grze, aczkolwiek nawet jeśli przegra zmagania o złoto, koszykarska Legia może obecny sezon zaliczyć do ogromnych sukcesów - “Zieloni Kanonierzy" zdobędą pierwszy ligowy medal od 1969 r. W tegorocznym play-off legioniści wyeliminowali mistrza Polski, Stal Ostrów i wyżej notowany Anwil Włocławek.

Gdzie i kiedy transmisja finałów Polskiej Ligi Koszykówki?

Transmisja meczu Śląsk Wrocław - Legia Warszawa od godziny 20.30 w Polsacie Sport i Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 20.00.

Maciej Słomiński