Mistrzowie Polski popsuli fetę. Wciąż są w grze!

King Szczecin wygrał trzy pierwsze mecze serii finałowej ze Śląskiem Wrocław i potrzebował jednej wygranej do szczęścia i mistrzostwa Polski, dlatego wypełniona po brzegi Netto Arena nie wyobrażała sobie, że nie będzie w piątek wielkiej fety. Tymczasem mistrzowie Polski przypomnieli sobie powiedzenie trenera Rudy’ego Tomjanovicha, który prowadząc Houston Rockets w NBA powiedział kiedyś: "Never underestimate heart of the champion", czyli "Zawsze doceniaj serce mistrza". Dzięki fantastycznej trzeciej kwarcie (24:4 dla Śląska!) goście wygrali ten mecz 85:75 i utrzymali się w serii. Jest 3:1 dla Kinga, a kolejny mecz odbędzie się we Wrocławiu.