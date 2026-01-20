Mistrz Polski wzmacnia skład - ujawniamy szczegóły

Z naszych informacji wynika, że tym zawodnikiem będzie 26-letni DJ Brewton (gracz obwodowy - 193 cm), absolwent uczelni California State University (17 pkt i 4.8 zbiórki na ostatnim roku studiów), który rozgrywa swój drugi sezon w Europie. Amerykanin debiutował w lidze litewskiej - jako zawodnik Jonavos CBet notował średnio 14 punktów, 4.5 zbiórki i 3.9 asyst w 43 występach. Dobra gra zaowocowała przenosinami do znacznie silniejszej ligi włoskiej.

Koszykarz podpisał umowę z Old Wild West Udine. W tym zespole wystąpił w 15 spotkaniach na poziomie Serie A. Najlepiej wypadł w meczu z Virtusem Bologna (euroligowa drużyna), w którym zdobył 23 punkty, trafiając 10 z 17 rzutów z gry. Przeciwko Venezii miał 19 oczek, a z Cantu zdobył 16. W ostatnim czasie jego rola i minuty zaczęły drastycznie spadać, co spowodowało, że agent zaczął rozglądać się za nowym pracodawcą.

11 stycznia DJ Brewton rozegrał ostatni mecz w barwach Udine. Na parkiecie spędził zaledwie 7 minut, oddając w tym czasie dwa niecelne rzuty z gry.

Interia ustaliła, że Legia Warszawa, która w ostatnim czasie była bardzo aktywna na rynku transferowym, skontaktowała się z agentem Brewtona, proponując mu kontrakt do końca tego sezonu. Z naszych wieści wynika, że nazwisko Amerykanina było najwyżej na liście trenera Heiko Rannuli, który nie ukrywał, że drużyna potrzebuje wzmocnień na pozycjach obwodowych - ostatnio klub rozstał się z Benem Shungu, który nie grał na miarę oczekiwań (koszykarz podpisał umowę z Miastem Szkła Krosno).

Na liście Legii było też kilka innych nazwisk. Podobno jednym z nich był Keondre Kennedy, były zawodnik Energi Trefla Sopot. Ostatecznie do Warszawy - jeszcze we wtorek - przyleci DJ Brewton.

Warunki kontraktu z koszykarzem były ustalone już pod koniec minionego tygodnia, ale przedłużały się formalności związane z rozwiązaniem jego umowy z poprzednim pracodawcą.

Klubowi z Warszawy bardzo zależy na tym, by Brewton zagrał już w najbliższym spotkaniu z PGE Startem Lublin (piątek, 20:15).

Legia z bilansem 10:6 zajmuje 5. miejsce w rozgrywkach ORLEN Basket Ligi.

