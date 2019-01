Miasto Szkła Krosno - Stelmet Enea BC Zielona Góra 73:87 w 14. kolejce

Stelmet Enea BC Zielona Góra kontrolował spotkanie Energa Basket Ligi w Krośnie i ostatecznie pokonał Miasto Szkła 87:73.

Zdjęcie Koszykarz Stelmetu Enei BC Zielona Góra Adam Hrycaniuk /Darek Delmanowicz /PAP

Gospodarze dzięki trafieniom Jabariego Hindsa i Adriana Boguckiego prowadzili na początku 4:0. Środkowy Miasta Szkła radził sobie bardzo dobrze, ale Stelmet Enea dość szybko przejmował inicjatywę. W końcówce pierwszej kwarty trafienie Macieja Bojanowskiego zbliżyło jednak krośnian do wyniku 20:21. W drugiej kwarcie z dobrej strony pokazał się Eric Griffin, a jego ekipa ciągle utrzymywała kilka punktów przewagi. Dopiero jednak później, po akcji wykończonej przez Adama Hrycaniuka, goście odskoczyli na dziewięć punktów. Trzeba jednak podkreślić, że zespół trenera Mariusza Niedbalskiego starał się być blisko. Po pierwszej połowie było 47:38 dla przyjezdnych.

Trzecią kwartę zielonogórzanie rozpoczęli od małej serii 5:0, ale nie dało im to pełnej kontroli nad meczem. Odpowiedzieli na to Bojanowski i Filip Put, a po akcji Hindsa gospodarze przegrywali tylko pięcioma punktami. Stelmet Enea ciągle był jednak drużyną lepszą i po 30 minutach wygrywał 66:58. Sześć kolejnych punktów na początku czwartej części spotkania dało sporo spokoju zespołowi trenera Igora Jovovicia. Miasto Szkła miało swoje zrywy ofensywne, ale nie wystarczały one do tego, aby w pełni odrobić straty. Ostatecznie zielonogórzanie zwyciężyli 87:73.

Po 18 punktów dla gości rzucili Markel Starks oraz Hrycaniuk. Hinds zdobył dla gospodarzy 28 punktów, 3 zbiórki i 4 asysty.

Miasto Szkła Krosno - Stelmet Enea BC Zielona Góra 73:87 (20:21, 18:26, 20:19, 15:21)

Miasto Szkła: Jabarie Hinds 28, Filip Put 12, Paweł Krefft 12, Adrian Bogucki 11, Maciej Bojanowski 6, Grzegorz Grochowski 2, Jaquan Newton 2, Jordan Loveridge 0.

Stelmet Enea BC: Markel Starks 18, Adam Hrycaniuk 18, Eric Griffin 16, Michał Sokołowski 15, Przemysław Zamojski 6, Gabe DeVoe 6, Darko Planinić 5, Żeljko Szakić 2, Filip Matczak 1, Łukasz Koszarek 0.



Polska Liga Koszykówki - tabela 1. Stelmet Enea BC Zielona Góra 16 13 3 1470:1251 29 +219 2. Polski Cukier Toruń 14 11 3 1241:1087 25 +154 3. Anwil Włocławek 14 11 3 1283:1167 25 +116 4. Arka Gdynia 14 11 3 1234:1179 25 +55 5. MKS Dąbrowa Górnicza 16 9 7 1359:1334 25 +25 6. BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 14 10 4 1227:1093 24 +134 7. Polpharma Starogard Gd. 14 9 5 1353:1297 23 +56 8. Legia Warszawa 14 7 7 1064:1108 21 -44 9. King Szczecin 14 6 8 1208:1196 20 +12 10. TBV Start Lublin 14 6 8 1111:1137 20 -26 11. GTK Gliwice 14 5 9 1163:1246 19 -83 12. Rosa Radom 14 5 9 1062:1176 19 -114 13. Trefl Sopot 14 3 11 1139:1211 17 -72 14. AZS Koszalin 14 3 11 1105:1220 17 -115 15. Spójnia Stargard 14 3 11 1042:1197 17 -155 16. Miasto Szkła Krosno 14 2 12 1083:1245 16 -162

Mecze w następnej kolejce:

12 stycznia



BM Slam Stal Ostrów Wlkp. - Anwil Włocławek (12.40)

13 stycznia



King Szczecin - Polski Cukier Toruń (12.40)



Legia Warszawa - Polpharma Starogard Gd. (15.00)



Trefl Sopot - AZS Koszalin (16.00)



Miasto Szkła Krosno - GTK Gliwice (18.00)



TBV Start Lublin - Rosa Radom (19.00)

14 stycznia



Arka Gdynia - Spójnia Stargard (19.00)