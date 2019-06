Marcin Stefański nadal trenerem koszykarzy Trefla Sopot

Marcin Stefański pozostanie trenerem koszykarzy Trefla Sopot. 36-letni szkoleniowiec, który w zeszłym roku zakończył karierę, podpisał kontrakt z trójmiejskim klubem do końca sezonu.

W minionych rozgrywkach Trefl do ostatniej kolejki bronił się przed spadkiem z ekstraklasy i zdołał się w niej utrzymać kosztem Miasta Szkła Krosno. Drużynę prowadził wówczas Stefański, który był trzecim w sezonie trenerem tej drużyny.



Sopocianie rozpoczęli rozgrywki pod wodzą Marcina Klozińskiego, którego pod koniec listopada zastąpił Jukka Toijala. Z kolei Fin stracił pracę na początku marca.

Stefański, który jest także sopockim radnym, miał być rozwiązaniem tymczasowym, ale okazuje się, że pozostanie szkoleniowcem Trefla, a jego asystentem nadal będzie Krzysztof Roszyk.



Działaczom sopockiego klubu nie udało się bowiem namówić do przejęcia zespołu przez trenera Wojciecha Kamińskiego. Ten ostatni poprowadzi najprawdopodobniej jedną z niemieckich drużyn.

