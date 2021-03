Liga VTB. Z powodu koronawirusa koszykarze Zastalu nie polecieli do Kazachstanu

Koszykarze mistrza Polski Enea Zastalu BC Zielona Góra ze względu na niejednoznaczne wyniki testów na obecność koronawirusa nie polecieli we wtorek z Warszawy do Kazachstanu na ostatni mecz sezonu zasadniczego w Lidze VTB z Astaną.

Zespół - jak dowiedziała się PAP - powrócił wieczorem we wtorek autokarem ze stolicy do Zielonej Góry. W środę koszykarze przejdą ponowne badania.



"Ze względu na dużą liczbę niejednoznacznych wyników testów COVID-19 nasi gracze nie mogli wylecieć dziś do Nur-Sułtanu" - napisano na oficjalnym Twitterze zespołu z Zielonej Góry.



Na razie nie wiadomo, kiedy Zastal będzie mógł wznowić treningi i przygotowywać się do play off w Energa Basket Lidze. Według nowego terminarza ćwierćfinałów, zmienionego z powodu przypadków COVID-19 w ekipie King Szczecin, ta faza walki o mistrzostwo Polski powinna się rozpocząć 30 marca.



Pierwotnie miał być to 27 marca, ale na 28 marca przesunięto zaległy mecz ostatniej kolejki sezonu zasadniczego Legia Warszawa - King. Zadecyduje on o kolejności na miejscach 2-7. Zastal, lider tabeli po sezonie zasadniczym, jako jedyna drużyna z pierwszej czwórki zna już rywala w ćwierćfinale - to PGE Spójnia Stargard (8. lokata).



W lidze VTB zespół chorwackiego trenera Żana Tabaka, niezależnie od wyniku ostatniego spotkania z Astaną, zagwarantował już sobie po raz pierwszy w historii miejsce w play off. Ma obecnie bilans 13-10 i zajmuje szóstą lokatę. Na razie nie jest znany nowy termin spotkania w Kazachstanie. Sezon zasadniczy w lidze VTB powinien zakończyć się 25 kwietnia.



Z drużyną podróżował do Warszawy amerykański środkowy Geoffrey Groselle, który doznał urazu barku w miniony wtorek w spotkaniu VTB i nie wystąpił w dwóch meczach ligowych oraz poniedziałkowej rywalizacji w lidze VTB z Chimkami Moskwa (70:89).



