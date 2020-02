Liga VTB: Stelmet Enea BC Zielona Góra - Awtodor Saratow 98:91

Koszykarze Stelmetu Enea BC Zielona Góra pokonali we własnej hali rosyjski Awtodor Saratow 98:91 (28:22, 21:28, 29:18, 20:23) w 17. występie w Zjednoczonej Lidze VTB. To ich siódma wygrana w sezonie i druga z tym rosyjskim klubem.

Zdjęcie Żan Tabak, trener Stelmetu Enei BC Zielona Góra /Lech Muszyński /PAP

Spotkanie było równie zacięte jak pierwszy mecz tych ekip w Saratowie, gdzie również triumfowali zawodnicy trenera Żana Tabaka (89:86).

Pod nieobecność kontuzjowanego (w meczu z Uniksem Kazań) środkowego Drew Gordona w kolejnym spotkaniu bardzo dobrze zaprezentował się chorwacki podkoszowy Ivica Radic - osiągnął tzw. double-double mając 15 pkt i 13 zbiórek. Skuteczny był także Joe Thomasson, który trafił wszystkie trzy próby za trzy punkty oraz dwa wolne, a także cztery z siedmiu rzutów "za dwa".

Były zawodnik Stelmetu Markel Starks uzyskał dla gości osiem punktów.

Zielonogórzanie prowadzili różnicą 10 pkt na początku czwartej kwarty (81:71), ale ekipa rosyjska nie rezygnowała z walki i do końca walczyła o wynik, przez co mecz był zacięty i ciekawy do ostatnich sekund.

Koszykarze z Zielonej Góry z bilansem 7-10 zajmują ósme miejsce w 13-zespołowej Lidze VTB. Prowadzą Chimki Moskwa z 15 wygranymi w 16 meczach.

Kolejne spotkanie zespół trenera Tabaka rozegra po przerwie na turniej finałowy Pucharu Polski i spotkania reprezentacji w eliminacjach mistrzostw Europy - 1 marca na wyjeździe zmierzy się z Parmą Perm.

Stelmet Enea BC Zielona Góra - Awtodor Saratow 98:91 (28:22, 21:28, 29:18, 20:23)

Stelmet Enea BC: Joe Thomasson 19, George King 18, Ludvig Hakanson 16, Ivica Radić 15, Tony Meier 12, Jarosław Zyskowski 9, Łukasz Koszarek 5, Marcel Ponitka 4, Mikołaj Witliński 0, Przemysław Zamojski 0;

Najwięcej punktów dla Awtodora: Mouhammadou Jaiteh 18, Ryan Boatright 16, Orlando Johnson 15.