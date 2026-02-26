Lider polskiej ligi odrzucił ofertę za młodą gwiazdę

Transfer Jeremy'ego Roacha do Kinga Szczecin był sporym wydarzeniem w rozgrywkach ORLEN Basket Ligi. 23-letni rozgrywający trafił do Polski jako gracz z przeszłością w dwóch bardzo prestiżowych uczelniach: Duke (grał tam przez cztery lata - był nawet kapitanem drużyny) i Baylor. Roach ma za sobą również bogatą karierę młodzieżową. Występował w kadrach USA U-16 oraz U-17, z którymi zdobył mistrzostwo Ameryki oraz mistrzostwo świata. Grał w jednej ekipie z takimi zawodnikami jak Scottie Barnes, Jalen Suggs czy Jalen Green.

- Byłem zaskoczony, że transfer byłego kapitana Duke nie odbił się wielkim echem. Nie był szeroko komentowany w środowisku, a takie ruchy bardzo rzadko mają miejsce w Polsce - mówi Maciej Majcherek, trener Kinga Szczecin.

Roach - przy negocjowaniu kontraktu - wywalczył zapis o konkretnej kwocie wykupu przez kluby NBA i G-League. Takie okno z buy-outem obowiązywało do ostatniego dnia grudnia poprzedniego roku.

- Jeremy Roach miał zapisany buy-out w kontrakcie. To była konkretna opcja - obowiązująca do końca grudnia 2025 roku - pod kluby występujące w NBA i w G-League. Nikt się nie zgłosił - zaznacza trener Kinga.

Intratna oferta z Izraela

Udało nam się ustalić, że 3-4 tygodnie temu do klubu ze Szczecina trafiła konkretna oferta od jednego z zespołów grających w izraelskiej ekstraklasie. King odrzucił tę propozycję, mimo że była korzystna pod kątem finansowym. Amerykanin wiedział o całej sprawie, ale nie naciskał na swojego obecnego pracodawcę, by ten go puścił za wszelką cenę.

- Na przełomie stycznia i lutego dostaliśmy bardzo dobrą ofertę z klubu z Izraela. Odrzuciliśmy tę propozycję. Odbyłem rozmowę z Jeremym, który powiedział mi, że agent poinformował go o całej sprawie. Zawodnik nie chciał odchodzić z naszego zespołu - komentuje Maciej Majcherek.

Trener Kinga, lidera PLK z bilansem 14:6, mocno wierzy w umiejętności 23-letniego gracza, który notuje spore wahania formy. Ma jednak przebłyski, które dobitnie pokazują, że to zawodnik o sporym wachlarzu możliwości w ataku. Tak było w meczu ze Śląskiem, gdy zdobył 24 punkty i został uznany MVP 7. kolejki PLK.

Amerykanin - oprócz zrozumienia podstaw europejskiej koszykówki - musi też poprawić swoją fizyczność, jeśli chce zaistnieć na dużym poziomie na Starym Kontynencie.

- Widzę duży postęp u niego w ostatnich miesiącach. Co prawda notuje jeszcze wahania formy, czasami jest jeszcze sfrustrowany, ale należy pamiętać, że to rookie, który po raz pierwszy jest w Europie. To dla niego lekcja życia. Jeremy nadal musi uczyć się podstaw europejskiej koszykówki, jeśli chce zaistnieć na dużym poziomie - uważa Maciej Majcherek.

Jeremy Roach w rozgrywkach PLK notuje średnio 10.1 pkt i 2 asysty na mecz. Trafia do kosza na 47-procentowej skuteczności z gry.

