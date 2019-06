Legia Warszawa. Romaric Belemene nowym koszykarzem klubu

Romaric Belemene jest pierwszym nowym zawodnikiem, który dołączy do występującego w ekstraklasie zespołu Legii Warszawa - poinformował w poniedziałek stołeczny klub. Pochodzący z Konga koszykarz całą dotychczasową karierę spędził w Hiszpanii.

"To będzie dla mnie debiut w klubie spoza Hiszpanii, ale fakt ten działa na mnie motywująco. Wybrałem ofertę Legii, bo sądzę, że to bardzo dobre miejsce do podnoszenia swoich umiejętności. W klubie jest trener, który bardzo umiejętnie korzysta z koszykarzy i potrafi wykorzystać ich potencjał. O ile wiem, w polskiej lidze dominuje fizyczność, są w niej dobre zespoły, które rywalizowały w europejskich pucharach. Kolejny sezon będzie dla mnie okazją, by udowodnić, że jestem gotowy do gry na wysokim poziomie w każdej lidze (...). Kibiców Legii mogę zapewnić, że jestem ambitnym, lubiącym współzawodnictwo prawdziwym wojownikiem i na pewno zobaczą to w przyszłym sezonie" - powiedział Belemene, cytowany przez stronę klubu.

22-letni, mierzący 202 cm Romaric Belemene, a właściwie Judicael Romaric Belemene Dzabatou, występuje na pozycji niskiego skrzydłowego. Urodził się w Pointe-Noire w Kongu. Jako nastolatek był uczestnikiem campu pod patronatem Serge'a Ibaki, który dał mu przepustkę do gry w młodzieżowej drużynie Unicai Malaga. Na Półwysep Iberyjski trafił w wieku 14 lat w 2011 roku, a już dwa lata później dołączył do rezerwowego zespołu Malagi oraz został uczestnikiem Adidas Next Generation Tournament - turnieju, w którym rywalizują drużyny do lat 18 najlepszych klubów w Europie.

W sezonie 2014/15 zadebiutował w ekstraklasie w seniorskiej drużynie z Malagi, ale częściej grał w jej zespołach młodzieżowych.

W hiszpańskiej ACB występował regularnie w dwóch innych zespołach. Ostatnio w Cafes Candelas Breogan, gdzie w 31 meczach uzyskiwał średnio 1,5 pkt i 1,6 zb, a w rozgrywkach 2016/17 w barwach ICL Manresa w 30 rozegranych spotkaniach notował 2,6 pkt i 1,7. Lepiej wiodło mu się na zapleczu ekstraklasy, gdy w sezonie 2017/18 zdobywał dla drużyny z Oviedo 8,9 pkt i 4,5 zbiórki.

Belemene jest pierwszym nowym zawodnikiem w Legii, z którym klub podpisał kontrakt przed sezonem 2019/20. Ważne umowy z Legią mają Sebastian Kowalczyk i Jakub Sadowski.

Wcześniej Legia poinformowała, że nie będą kontynuować kariery w jej barwach Michał Kołodziej i Jakub Karolak. Ten drugi związał się z mistrzem Polski Anwilem Włocławek.