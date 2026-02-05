Legia Warszawa podjęła ważną decyzję. Klub gra va-banque!

Carl Ponsar trafił do Legii Warszawa pod koniec okresu przygotowawczego, w związku z urazem Race'a Thompsona. Francuz, dla którego to pierwszy pobyt poza granicami swojego kraju, podpisał krótkoterminową, dwumiesięczną umowę. Koszykarz na parkietach ORLEN Basket Ligi i Basketball Champions League pokazał się z bardzo dobrej strony, będąc pewnym punktem w układance trenera Heiko Rannuli. W meczu przeciwko Anwilowi Włocławek zdobył 17 punktów, będąc jednym z architektów zwycięstwa w spotkaniu na szczycie PLK.

Pod koniec listopada przedstawiciele Legii - wiedząc o trudnej sytuacji kadrowej (kontuzje czołowych graczy - Kolenda, Tass, Silins) - usiedli do stołu z Ponsarem, by porozmawiać na temat warunków nowego kontraktu. Negocjacje potoczyły się dość szybko i strony przedłużyły współpracę o kolejne trzy miesiące.

W styczniu Ponsar w rozmowie z Interią tłumaczył swoją, nietypową, sytuację kontraktową w tym sezonie. Podkreślał, że w Legii czuje się znakomicie i nie wyklucza pozostania do końca trwania rozgrywek.

Na początku byłem tu na dwa miesiące, później dograliśmy warunki trzymiesięcznego przedłużenia. Kontrakt kończy mi się w lutym i myślę, że wtedy ponownie zasiądziemy do stołu i porozmawiamy o tym, czy wspólnie idziemy w jednym kierunku. Gra w Legii bardzo mi się podoba. Moja rola w zespole rośnie i na pewno jest to kolejne wyzwanie. Pobyt w Polsce to wspaniałe doświadczenie w karierze. Cieszy mnie fakt, że buduję swoją pozycję w nowej lidze, która jest szanowana w Europie

Legia gra va-banque

Z naszych informacji wynika, że Legia - jeszcze przed zakończeniem trzymiesięcznej umowy - podjęła decyzję o przyszłości Francuza. Dyrektor sportowy Aaron Cel - w porozumieniu ze współwłaścicielem klubu Jarosławem Jankowskim - postanowił pozostawić Carla Ponsara w drużynie, dogadując warunki kolejnego przedłużenia kontraktu (tym razem do końca sezonu).

Warto też dodać, że Ponsar miał na stole oferty z innych klubów. Koszykarz mógł wrócić do Francji. Tamtejsze zespoły były nim mocno zainteresowane. 28-latek został w Warszawie, bo chce powalczyć z Legią o kolejne mistrzostwo Polski.

Tym samym Legia Warszawa będzie miała w składzie aż siedmiu graczy zagranicznych. Klub - mając na to zapewnione środki w budżecie - chce się zabezpieczyć na wypadek ewentualnej kontuzji. W sytuacji, gdy wszyscy będą zdrowi, jeden z zawodników będzie poza składem. To daje duży komfort pracy trenerowi Heiko Rannuli.

Carl Ponsar wystąpił w 18 meczach ORLEN Basket Ligi, notując w nich średnio 9.6 punktu i 5.2 zbiórki. Francuz jest chwalony za swoją grę w barwach Legii.

